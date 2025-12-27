Раніше Зеленський відкидав можливість проведення виборів на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія буде вимагати залучення українців на її території та на окупованих територіях України для голосування на виборах президента України. Таким чином Москва хоче поставити під сумнів легітивність української влади, повідомив 27 грудня президент під час онлайн-розмови з журналістами, передає «УП».

Відповідаючи на запитання щодо виборів в Україні, Володимир Зеленський розповів, що російська влада поставила завдання уможливити голосування на українських виборах для громадян України, які перебувають в окупації чи Росії. Інформацію про підготовку цього механізму Зеленський отримав від Служби зовнішньої розвідки.

«Для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть – обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей, і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів. Як ви бачите, Росії все одно, яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади. Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі відповідні щодо нелегітимності української влади», – сказав президент.

Нагадаємо, 20 грудня Зеленський повідомив, що міністерство закордонних справ України працює над підготовкою інфраструктури для проведення виборів, щоб українці за кордоном змогли долучитися до голосування. Водночас він виключив можливість проведення виборів на окупованих Росією територіях. проведення виборів на окупованих Росією територіях попри вимоги Путіна.

Раніше, 9 грудня проведення виборів на окупованих Росією територіях. Після цього Зеленський доручив парламентарям підготувати законодавчу базу для можливості проведення виборів в Україні.

26 грудня у парламенті відбулося перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в умовах особливого періоду.