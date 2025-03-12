Передача авто відбулась на площі Ринок

У середу, 12 березня, у центрі Львова відбулась масштабна передача автомобілів для Збройних сил України. Проєкт «ГеройCar» благодійного фонду підприємця Руслана Шостака передав захисникам 35 автомобілів. Їх скерують військовим на Курський, Запорізький, Херсонській, Харківський та Донецький напрямки. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Гроші на ці автомобілі «ГеройCar» збирав разом з телеграм-каналом «Лачен пише». Потрібну суму – понад 10 млн грн зібрали за тиждень. У зборі взяли участь понад 49 тис. людей.

«Це найбільша одномоментна передача автомобілів, яку здійснив “ГеройCar”. Вона була би неможливою без підтримки громадян України, які долучились до нашої ініціативи і зробили свій внесок у посилення обороноздатності України. Лише завдяки вам ми змогли передати 35 надійних автомобілів на фронт. ГеройCar робить усе можливе, щоб забезпечувати Сили оборони України надійним транспортом, який, в першу чергу, рятує життя нашим військовим та цивільним. Закликаємо усіх долучатись та підтримувати ЗСУ», – зазначив СЕО благодійного фонду Руслана Шостака, частиною якого є проєкт «ГеройCar», Євгеній Бут.

Передача авто відбулась на площі Ринок за участю захисників України, представників місцевої влади та митрополита Львівського і Сокальського Димитрія, який освятив автомобілі.

«Для мене велика честь від імені міського голови Львова бути сьогодні тут в неймовірному товаристві тих, хто боронить нашу державу. Ми всі, увесь світ знає, завдяки кому тримається демократія – завдяки вам, наші захисники», – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«ГеройCar» – це благодійний проєкт, метою якого є забезпечити ЗСУ надійним та витривалим колісним транспортом. Проєкт напряму працює з командуванням ЗСУ та з офіційними заявками від військових. За весь час існування, з 2022 року, «ГеройCar» передав Силам оборони України понад 570 автомобілів та іншої колісної техніки. Проєкт співпрацює з понад 90 партнерами – це відповідальні українські бізнеси, асоціації, фонди та установи.