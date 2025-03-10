Генеральний директор Львівської національної опери Василь Вовкун

Генеральний директор та художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун, який отримав Шевченківську премію 2025 у номінації «театральне мистецтво», заявив, що скерує грошову винагороду на дрони для 24 бригади імені короля Данила. За даними видання «Детектор медіа», про це Вовкун оголосив під час вручення премії.

Як повідомляв ZAXID.NET, церемонія нагородження відбулася у Національній філармонії України 9 березня. Усім лауреатам Шевченківської премії присудили грошову винагороду у 484,4 тис. грн.

Переможці Шевченківської премії-2025:

«Література» – Юрій Іздрик за книгу поезій «Колекція»,

«Публіцистика і журналістика» – Павло Казарін за проєкт «Публіцистика воєнного часу на «Українській правді»,

«Музичне мистецтво» – Богдана Півненко за концертні програми 2019–2024, а також Олександр Шимко за «Вирій» – сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські тексти.

«Театральне мистецтво» – Василь Вовкун за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!» та театральну кантату «Псальми війни».

«Кіномистецтво» – Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич за повнометражний ігровий фільм «Довбуш».

«Візуальне мистецтво» – Жанна Кадирова за виставку «Траєкторії польотів».