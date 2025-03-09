В Україні оголосили лауреатів Шевченківської премії-2025
У 2025 році премію розширили новою номінацією – «декоративно-прикладне мистецтво»
Переможців Шевченківської премії-2025 визначили у семи номінаціях
У неділю, 9 березня, президент України затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.
Переможців визначили у семи номінаціях, а саме: «Література», «Публіцистика і журналістика», «Музичне мистецтво», «Візуальне мистецтво», «Театральне мистецтво», «Кіномистецтво» та вперше «Декоративно-прикладне мистецтво».
Переможці Шевченківської премії-2025:
- «Література» – Юрій Іздрик за книгу поезій «Колекція»,
- «Публіцистика і журналістика» – Павло Казарін за проєкт «Публіцистика воєнного часу на «Українській правді»,
- «Музичне мистецтво» – Богдана Півненко за концертні програми 2019–2024, а також Олександр Шимко за «Вирій» – сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські тексти.
- «Театральне мистецтво» – Василь Вовкун за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!» та театральну кантату «Псальми війни».
- «Кіномистецтво» – Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич за повнометражний ігровий фільм «Довбуш».
- «Візуальне мистецтво» – Жанна Кадирова за виставку «Траєкторії польотів».
- «Декоративно-прикладне мистецтво» – Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності».
Церемонії нагородження відбулася у Національній філармонії України. Усім лауреатам присудили грошову винагороду у 484 тис. 480 грн.
Нагадаємо, у 2023 році ексміністр культури Євген Нищук став головою комітету Шевченківської премії.
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