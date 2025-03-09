Переможців Шевченківської премії-2025 визначили у семи номінаціях

У неділю, 9 березня, президент України затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Переможців визначили у семи номінаціях, а саме: «Література», «Публіцистика і журналістика», «Музичне мистецтво», «Візуальне мистецтво», «Театральне мистецтво», «Кіномистецтво» та вперше «Декоративно-прикладне мистецтво».

Переможці Шевченківської премії-2025:

«Література» – Юрій Іздрик за книгу поезій «Колекція»,

«Публіцистика і журналістика» – Павло Казарін за проєкт «Публіцистика воєнного часу на «Українській правді»,

«Музичне мистецтво» – Богдана Півненко за концертні програми 2019–2024, а також Олександр Шимко за «Вирій» – сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські тексти.

«Театральне мистецтво» – Василь Вовкун за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!» та театральну кантату «Псальми війни».

«Кіномистецтво» – Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич за повнометражний ігровий фільм «Довбуш».

«Візуальне мистецтво» – Жанна Кадирова за виставку «Траєкторії польотів».

«Декоративно-прикладне мистецтво» – Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності».

Церемонії нагородження відбулася у Національній філармонії України. Усім лауреатам присудили грошову винагороду у 484 тис. 480 грн.

Нагадаємо, у 2023 році ексміністр культури Євген Нищук став головою комітету Шевченківської премії.