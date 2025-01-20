20 січня відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Шляхом таємного голосування були відібрані твори, що братимуть участь у третьому завершальному турі конкурсу. Саме з них обиратимуть лауреатів премії. Література Іздрик Юрій Романович. Книга поезій «Колекція» (2023 р., Видавець Померанцев Святослав, м.Чернівці).

Поваляєва Світлана Вадимівна. Книга поезій «Мінлива хмарність з проясненнями» (2022 р., в-во «Віхола», м. Київ).

Савка Мар’яна Орестівна. Книга поезій «Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри» (2024 р., в-во «Старого Лева», м. Львів).

Тарнавський Юрій Іванович. Роман «Теплі полярні ночі» (2019 р., в-во «Темпора», авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант «Worm Arctic Nignts» (2019 р., «JEF Journal of Experimental Fiction», Middletown, USA).

Томенчук Богдан Михайлович. Книга поезій «Вишийте, мамо, бронежилет» (2024 р., в-во «Дискурс», с. Брустури). Літературознавство та мистецтвознавство Бітаєв Валерій Анатолійович, Корнієнко Владислав Вікторович, Мосенкіс Юрій Леонідович. Книга «Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги» (2024 р., в-во «Видавництво Ліра-К», м. Київ).

Набитович Ігор Йосипович. Книга «Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький» (2023 р., в-во «Дух і літера», м. Київ). Публіцистика та журналістика Зінченко Олександр Миколайович. Книга «Як українці зруйнували імперію зла» (2024 р., в-во «Vivat», м. Харків).

Казарін Павло Володимирович. Проєкт «Публіцистика воєнного часу на «Українській правді». Музичне мистецтво Пирожок Мар’ян Ігорович, Драчук Олександр Вікторович, Турканик Маркіян Юрійович (виконавці гурту «Пиріг і Батіг»). Музичний альбом «Зелений».

Півненко Богдана Іванівна (авторка концертних програм та виконавиця). Концертні програми 2019-2024.

Скрипник Олексій Вікторович (композитор). Хоровий концерт «Катарсис», Симфонія №3 «Галина» для скрипки і симфонічного оркестру.

Шимко Олександр Артурович (композитор). «Вирій» сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитви, біблійні та українські народні тексти. Театральне мистецтво Вовкун Василь Володимирович (режисер-постановник). Опера «Лис Микита» (музика Івана Небесного, лібрето Василя Вовкуна, 2020 р.), балет «Тіні забутих предків» (музика Івана Небесного, лібрето Васиял Вовкуна, 2023 р.), модерн-балет «Пізнай себе!» (музика Дмитра Данова, лібрето Василя Вовкуна, 2022 р.), театралізована кантата «Псальми війни!» (музика Євгена Станковича, лібрето Василя Вовкуна, 2023 р.) Львівської Національної опери.

Голенко Максим Георгійович (режисер), Заулична Юлія Ярославівна (сценографка), Бусько Олексій Олексійович (хореограф-постановник), Дробот Марк Володимирович (актор). Вистава «Зерносховище» Рівненського академічного українського музично-драматичного театру (2022 р.) за п’єсою Наталки Ворожбит. Кіномистецтво Санін Олександр Геннадійович (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Михальчук Сергій Євгенович (оператор-постановник), Загайкевич Алла Леонідівна (композиторка). Повнометражний ігровий фільм «Довбуш». Візуальні мистецтва Баринова (Кулеба) Віра Іванівна. Проєкт «Крик мовчання». Твори: «Додому. До мами», «Допоможіть», «Катерина», «Наймичка».

Кадирова Жанна Ельфатівна. Персональна виставка «Траєкторія польотів».

Тітов Микита Володимирович. Серія політичних плакатів «Шлях Свободи».

Федірко Анатолій Михайлович. Мистецький проєкт «Відродження України» (серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці).

Боньковський Олег Віталійович (майстер художнього металу). Мистецька серія «Хресна дорога України» (2012-2023).

Карпець-Єрмолаєва Валентина Іванівна, Пікуш Андрій Андрійович, Пікуш Марія Іванівна, Рибак Наталія Михайлівна (майстри петриківського розпису). Мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності» (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).

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