Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив повний список претендентів на нагороду, яку вручатимуть у березні 2025 року. Про це йдеться на офіційному сайті премії.

Після опрацювання усіх поданих творів секретаріат комітету сформує остаточний перелік тих, хто претендуватиме на нагороду. Перший тур конкурсу серед номінованих творів планується провести у третій декаді листопада поточного року.

Література

Віктор Терен, книга поезій «Любов і свобода»;

Петро Саноцький, книга «В очікуванні весни. Сокальщина в боротьбі за волю України»;

Олександр Скороход, роман «Наречена»;

Анатолій Шкуліпа, книга поезій «Навстіж – як небеса»;

Зиновій Легкий, книга «Час каяття і розплати»;

Микола Славинський, поетичне трикнижжя «Магічний кристал», «Магічний кристал 2», «Магічний кристал 3»;

Маркіян Камиш, роман «Хазяїн»;

Олександр Балабко, роман «Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької»;

Іван Малярчук, книга «Доброслав’я»;

Микола Павленко, епізодичний роман «Малолітня матуся»;

Світлана Поваляєва, книга поезій «Мінлива хмарність з проясненнями»;

Світлана Короненко, поетична книга «Поезії»;

Володимир Нікітенко, дилогія «Зануда Рауль і лист старої маркізи» та «Зануда Рауль та інші брехуни»;

Олаф Клеменсен, книга поезій «Імена, що залишилися»;

Рауль Чілачава, книга «Бельканто»;

Артем Чех, роман «Пісня відкритого шляху»;

Юрій Іздрик, книга поезій «Колекція»;

Юрій Тарнавський, роман «Теплі полярні ночі»;

Сергій Піддубний, книги «Ілар Хоругин. Велесова книга», «Велесова книга для юнацтва», «Велесова книга – історія українців з прадавніх часів і священний кодекс слав’ян»;

Богдан Томенчук, книга поезій «Вишийте, мамо, бронежилет»;

Ірен Вітуш (Ірина Квасниця), збірка казок і легенд «Казки бабусі Ірени. Любій Малечі на кожен добрий вечір» на каналі YouTube;

Оксана Рубаняк, книга поезій «Назустріч смерті»;

Ірина Рачковська, книга-меморіал «Поминальний хліб. Хліб, який їдять після смерті»;

Віолетта Кіртока, книги «Народні герої України. Історії справжніх» у 2-х томах;

Артур Дронь, книга поезій «Тут були ми»;

Мар’яна Савка, книга поезій «Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри».

Літературознавство і мистецтвознавство

Ігор Набитович, книга «Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»;

Роман Яців, антології, науково-мистецькі видання, наукові видання;

Людмила Тарнашинська, книги «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти», «Україна в огні»: війна 2022 крізь призму Довженка: 100 днів протиСТОяння»;

Вано Крюгер, книга есеїв «Розчахнута квітка»;

Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс, книга «Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги».

Публіцистика і журналістика

Володимир Мула, документальний проєкт «Футбол має тривати»;

Олег Баган, книга «Феномен Галичини»;

Іван Малярчук, книга «Доброслав’я»;

Людмила Калабуха, книга «Зробіть навпаки: життя та продажі до і під час війни»;

Ірина Говоруха, книга «Код нації»;

Павло Казарін, проєкт «Публіцистика воєнного часу на "Українській правді"»;

Віктор Жадько, книга «Іду дорогами твоїми»;

Віолетта Кіртока, книги «Народні герої України. Історії справжніх» у 2-х томах;

Олександр Зінченко, книга «Як українці зруйнували імперію зла».

Музичне мистецтво

Олександр Шимко, «ВИРІЙ», сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти;

Марія Бурмака, музичний альбом «Улюблені класики»;

Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик, музичний альбом «Зелений», гурт «Пиріг і Батіг»;

Зоряна Кушплер, компакт-диск «Українське інтерМеццо» (CD Ukrainian InterMezzo);

Рубен Толмачов, музично-поетичний перфоманс Хоровий цикл для читця, бандури та мішаного хору на тексти поетичних переспівів Тараса Шевченка «Псалми Давидові»;

Олексій Скрипник, хоровий концерт «Катарсис», Симфонія №3 «Галина» для скрипки і симфонічного оркестру;

Андрій Хайат, музичний твір «Гімн землі»;

Богдана Півненко, концертні програми 2019-2024 років;

Євген Оркін, Оксана Линів, кантата «Татусева книга».

Театральне мистецтво

Василь Вовкун, опера «Лис Микита», модерн-балет «Пізнай себе!», театральна кантата «Псальми війни», балет «Тіні забутих предків», опера «Діалог кармеліток»;

Олена Галл-Савальська, моновистава «Буде тобі, враже, так, як відьма скаже» (за п’єсою Олени Маляренко «Протитанкова відьма»);

Максим Голенко, Юлія Заулична, Олексій Бусько, Марк Дробот, вистави «Червона рута», «Зерносховище» Наталки Ворожбит.

Кіномистецтво

Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич. Повнометражний ігровий фільм «Довбуш»

Візуальні мистецтва

Зореслава Пилипишак, картина «Серце Ісуса»;

Юлій Скаканді, серія живописних творів «Ностальгія»;

Анатолій Федірко, мистецький проєкт «Відродження України» (серія вітражів для Головної Синагоги Буковини імені родини Марбергів, м. Чернівці);

Катерина Косьяненко, мистецький проєкт Victory (серія творів станкового живопису);

Григорій Лоїк, мистецький проєкт «Майдан-Війна-Маре»;

Віра Баринова (Кулеба), проект «Крик мовчання» (твори: «Додому. До мами», «Допоможіть», «Катерина», «Наймичка»;

Борис Крилов, Олесь Сидорук, пам’ятник Великому князю Литовському та королю Польщі Олександру Ягеллончику у м. Каунас;

Володимир Козюк, поліптих «Україна крізь віки»;

Володимир Шолудько, пам’ятник УПА «Борцям за Волю України» (1943-1947 рр.);

Олег Пінчук, скульптурна композиція «Тризуб»;

Юлія Мусаковська, виставка «Траєкторії польотів»;

Іван Світличний, виставка Maybe We Can Have Fun Together («Можливо, ми зможемо повеселитися разом»);

Микита Титов, серія політичних плакатів «Шлях Свободи»;

Ірина Сушельницька, мистецький проект «КОД України» (Культура Об’єднує Дух).

Декоративно-прикладне мистецтво