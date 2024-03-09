В Україні оголосили лауреатів Шевченківської премії-2024
У галузі «Література» комітет премії обрав двох лауреатів
У суботу, 9 березня, комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів. Переможців визначили у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Музичне мистецтво», «Візуальне мистецтво» та «Театральне мистецтво». Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента.
Нагороду присудили таким українським митцям:
- співачці Сусані Джамаладіновій (Джамалі) за альбом Qirim;
- художнику Андрію Єрмоленку за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;
- поету та військовому Дмитру Лазуткіну за книгу поезій «Закладка»;
- журналістам Євгену Малолєтці, Мстиславу Чернову та Василисі Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);
- композиторці Кармеллі Цепколенко за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5;
- поетці та військовослужбовиці Ярині Чорногуз за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]»;
- режисеру Івану Уривському, художниці-постановниці Тетяні Овсійчук, хормейстерці Сусанні Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Зазначимо, що розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка для кожного лауреата становить 429 тис. грн. Цьогоріч комітет премії не обрав лауреатів у галузях «Кіно» і «Літературо- та мистецтвознавство».
Нагадаємо, що головою Шевченківського комітету є ексміністр культури та актор Євген Нищук. Премію, яка є найвищою в Україні творчою відзнакою за внесок у розвиток культури, заснували у 1961 році.