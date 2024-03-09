Відомі лауреати Шевченківської премії-2024

У суботу, 9 березня, комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів. Переможців визначили у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Музичне мистецтво», «Візуальне мистецтво» та «Театральне мистецтво». Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента.

Нагороду присудили таким українським митцям:

співачці Сусані Джамаладіновій (Джамалі) за альбом Qirim;

художнику Андрію Єрмоленку за серію художніх робіт «Ukrainian resistance // Український опір»;

поету та військовому Дмитру Лазуткіну за книгу поезій «Закладка»;

журналістам Євгену Малолєтці, Мстиславу Чернову та Василисі Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»);

композиторці Кармеллі Цепколенко за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5;

поетці та військовослужбовиці Ярині Чорногуз за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]»;

режисеру Івану Уривському, художниці-постановниці Тетяні Овсійчук, хормейстерці Сусанні Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зазначимо, що розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка для кожного лауреата становить 429 тис. грн. Цьогоріч комітет премії не обрав лауреатів у галузях «Кіно» і «Літературо- та мистецтвознавство».

Нагадаємо, що головою Шевченківського комітету є ексміністр культури та актор Євген Нищук. Премію, яка є найвищою в Україні творчою відзнакою за внесок у розвиток культури, заснували у 1961 році.