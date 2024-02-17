Головним претендентом вважався фільм «Памфір»

Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив, що визначився з цьогорічними лауреатами. Їхні імена оприлюднять після того, як президент підпише указ 9 березня. Про це повідомили на сайті премії.

Проте лауреатів з літературознавства та мистецтвознавства, а також із кіномистецтва не визначили, хоча номінати були оголошені раніше.

Голова Шевченківського комітету Євген Нищук зазначив, що комітет може не визначати переможця або переможицю в категорії, де номінантам не вистачило голосів.

16 лютого з’явилась заява, яку підписали Національна спілка кінематографістів України, Національна академія мистецтв України, Українська кіноакадемія, Спілка кінокритиків України. Кінематографісти проти такого рішення комітету, адже вважають номінований на премію фільм «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, що здобув чимало нагород і в Україні, і в світі, гідним нагороди.

Також у заяві названі причини, що призвели до скандальної ситуації. І вони вражають.

«Одначе сталося так, що після того, як один із конкурентів “Памфіра” не пройшов далі першого преміального туру (одразу скажемо: нам це рішення Шевченківського комітету видається помилковим), прихильники фільму, який мусив зійти з дистанції, і його автор розгорнули, сказати б, доволі потужну пропагандистську кампанію з метою дискредитації кінострічки “Памфір” і його режисера. Було використано соціальні мережі задля консолідації прихильників фільму-опонента під нібито патріотичними гаслами, у контексті яких «Памфір» кваліфікувався його недругами як такий, що орієнтує українців на поразку. Попри те, що це є не більше ніж фальсифікацією», – йдеться у заяві.

Також кінематографісти назвали цього конкуренти. Йдеться про картину «Тарас. Повернення» Олександра Денисенка.

«Не доводиться сумніватись у щирості захисників кінострічки “Тарас. Повернення” (а йдеться про неї), але ця щирість трансформувалась, по відношенню до «Памфіра», у вульгарну методу обпльовування і дискредитації мистецького твору, який інтерпретували і примітивізували у найгірших традиціях недавнього минулого», – додають кінематографісти.

«Успішність цієї кампанії – украй тривожний симптом. Нам видається, слід осмислити те, що сталося, і внести певні корективи у стратегію і тактику селекції культурних текстів в Україні, захисту ідеалів високої культури від профанних проявів так званої демократизації», – наголошують підписанти.

Повний текст заяви можна побачити тут.

Нагадаємо, фільм «Памфір» брав участь у Каннському кінофестивалі. а також отримав чимало фестивальних нагород. Британське видання The Guardian внесло українську кінострічку до переліку найкращих фільмів світового кіносезону 2023 року. В Україні картина потрапила до десятки найкасовіших фільмів року, тобто отримала визнання не лише професіоналів, але і глядачів. На здобуття Шевченківської премії фільм та його авторів висунула Національна спілка кінематографістів.