Комітет Національної премії імені Тараса Шевченка оголосив список творів, допущених до другого туру 2024 року. Про це йдеться на сайті премії. Саме з цього списку обиратимуть переможців в усіх семи номінаціях.

Нагадаємо, Шевченківська премія – найвища творча державна відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня. Минулі переможці премії отримали винагороду у сумі 397 тисяч гривень кожен. У 2023 році комітет премії подав у відставку. З цього року комітет очолив актор, екс-мімністр культури Євген Нищук.

Література

Катерина Бабкіна. Книга «Мій дід танцював краще за всіх». Представлено Видавничим домом «Комора»;

Василь Карасьов (Трубай). Книга «Павутина». Представлено Кіровоградською обласною організацією Національної спілки письменників України;

Дмитро Лазуткін. Книга поезій «Закладка». Представлено ГО «Культурний формат»;

Юлія Мусаковська. Книга поезій «Бог свободи». Представлено Львівською Мистецькою радою «Діалог»;

Ігор Павлюк. Книга поезій «Танець Мамая». Представлено кафедрою української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Степан Процюк. Книги «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника». Представлено Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Франка;

Наталія Фурса. Книга поезій «Вернигора». Представлено Національною спілкою письменників України;

Ярина Чорногуз. Книга поезій «[dasein: оборона присутності]». Представлено Українським ПЕН-клубом.

Літературо- та мистецтвознавство

Тамара Гундорова. Книга «Леся Українка. Книги Сивілли». Представлено Видавництвом Vivat;

Ігор Набитович. Книга «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький». Представлено ГО «Організація Українських Націоналістів»;

Людмила Тарнашинська. Книга «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти». Представлено Інститутом літератури Національної академії наук;

Василь Яременко. Книга «Борис Грінченко – національної ідеї смолоскип». Представлено Національною спілкою письменників України.

Публіцистика, журналістика

Олександр Зайцев. Книга «Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922-1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії». Представлено Часописом «Критика»;

Іван Коломієць (Вано Крюґер). Книга есеїв «Розчахнута квітка». Представлено Громадською радою з питань культури та спорту;

Олександр Михед. Книга «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення». Представлено «Видавництвом Старого Лева»;

Олег Романчук. Книга «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу». Представлено ТОВ «Універсум».

Музика

Сусана Джамаладінова (Джамала). Альбом Qirim. Представлено Суспільною телерадіокомпанією;

Володимир Кушпет, Сергій Захарець. Українські народні козацькі думи (11 творів у традиційному виконанні). Представлено Національною спілкою кобзарів;

Кармелла Цепколенко. Твори: Кантата «Читаючи історію» для сопраністки (вокал, перкусія), віолончеліста та піаніста (фортепіано, голос) за поезією Оксани Забужко; Кантата «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» (Woher, schwarzer Tross, fliehender Schwarm, kommst du geflogen?) для сопрано, мецо-сопрано, тенора та баритона за поезією Сергія Жадана; Дуель дует № 14 для скрипки та контрабасу; Симфонія № 5 (друга редакція) для великого симфонічного оркестру. Представлено Національною спілкою композиторів;

Олександр Шимко. «Вирій» сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти. Представлено Київською організацією Національної спілки композиторів.

Візуальні мистецтва

Олена Гром. Цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»". Представлено Українською асоціацією професійних фотографів;

Андрій Єрмоленко. Серія художніх робітс»Ukrainian resistance // Український опір». Представлено Музеєм Революції Гідності;

Олександр Животков. Виставковий проект «Вівтар». Представлено Фундацією Стедлі Арт.

Кіно

Володимир Мула. Документальний фільм «ЮКІ». Представлено Національною кінематекою;

Дмитро Сухолиткий-Собчук. Повнометражний ігровий фільм «Памфір». Представлено Національною спілкою кінематографістів.

Театр

Ольга Гаврилюк, Костянтин Кравець, Ольга Гришина, Кирило Парастаєв. Вистава «Для домашнього огнища» за мотивами однойменної повісті Івана Франка Національного театру Лесі Українки. Представлено Київським відділенням Національної спілки театральних діячів;

Максим Голенко, Юлія Заулична. Вистави: «Зерносховище» Рівненського академічного театру; «Зелені коридори» Київського Театру на Подолі; «Саша, винеси сміття» Одеського театру імені Василька за творами Наталії Ворожбит. Представлено Асоціацією розвитку культури та мистецтва;

Олександр Родін, Оксана Юджель (Тараненко), Юлія Терещук, Дмитро Павлюк. Опера «Катерина» Олександра Родіна за творчою спадщиною Тараса Шевченка Одеської опери. Представлено Одеським національним академічним театром опери та балету;