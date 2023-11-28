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- Оголошення лауреатів Шевченківської премії перенесли ZAXID.NET
Комітет Національної премії імені Тараса Шевченка оголосив список творів, допущених до другого туру 2024 року. Про це йдеться на сайті премії. Саме з цього списку обиратимуть переможців в усіх семи номінаціях.
Нагадаємо, Шевченківська премія – найвища творча державна відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня. Минулі переможці премії отримали винагороду у сумі 397 тисяч гривень кожен. У 2023 році комітет премії подав у відставку. З цього року комітет очолив актор, екс-мімністр культури Євген Нищук.
Література
- Катерина Бабкіна. Книга «Мій дід танцював краще за всіх». Представлено Видавничим домом «Комора»;
- Василь Карасьов (Трубай). Книга «Павутина». Представлено Кіровоградською обласною організацією Національної спілки письменників України;
- Дмитро Лазуткін. Книга поезій «Закладка». Представлено ГО «Культурний формат»;
- Юлія Мусаковська. Книга поезій «Бог свободи». Представлено Львівською Мистецькою радою «Діалог»;
- Ігор Павлюк. Книга поезій «Танець Мамая». Представлено кафедрою української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
- Степан Процюк. Книги «Руки і сльози. Роман про Івана Франка», «Місяцю, місяцю: роман про Григора Тютюнника». Представлено Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Франка;
- Наталія Фурса. Книга поезій «Вернигора». Представлено Національною спілкою письменників України;
- Ярина Чорногуз. Книга поезій «[dasein: оборона присутності]». Представлено Українським ПЕН-клубом.
Літературо- та мистецтвознавство
- Тамара Гундорова. Книга «Леся Українка. Книги Сивілли». Представлено Видавництвом Vivat;
- Ігор Набитович. Книга «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький». Представлено ГО «Організація Українських Націоналістів»;
- Людмила Тарнашинська. Книга «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти». Представлено Інститутом літератури Національної академії наук;
- Василь Яременко. Книга «Борис Грінченко – національної ідеї смолоскип». Представлено Національною спілкою письменників України.
Публіцистика, журналістика
- Олександр Зайцев. Книга «Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова: 1922-1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії». Представлено Часописом «Критика»;
- Іван Коломієць (Вано Крюґер). Книга есеїв «Розчахнута квітка». Представлено Громадською радою з питань культури та спорту;
- Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко. Серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»). Представлено Українським інститутом;
- Олександр Михед. Книга «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення». Представлено «Видавництвом Старого Лева»;
- Олег Романчук. Книга «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу». Представлено ТОВ «Універсум».
Музика
- Сусана Джамаладінова (Джамала). Альбом Qirim. Представлено Суспільною телерадіокомпанією;
- Володимир Кушпет, Сергій Захарець. Українські народні козацькі думи (11 творів у традиційному виконанні). Представлено Національною спілкою кобзарів;
- Кармелла Цепколенко. Твори: Кантата «Читаючи історію» для сопраністки (вокал, перкусія), віолончеліста та піаніста (фортепіано, голос) за поезією Оксани Забужко; Кантата «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» (Woher, schwarzer Tross, fliehender Schwarm, kommst du geflogen?) для сопрано, мецо-сопрано, тенора та баритона за поезією Сергія Жадана; Дуель дует № 14 для скрипки та контрабасу; Симфонія № 5 (друга редакція) для великого симфонічного оркестру. Представлено Національною спілкою композиторів;
- Олександр Шимко. «Вирій» сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти. Представлено Київською організацією Національної спілки композиторів.
Візуальні мистецтва
- Олена Гром. Цикл фоторобіт «Мистецтво жити у критичній зоні»". Представлено Українською асоціацією професійних фотографів;
- Андрій Єрмоленко. Серія художніх робітс»Ukrainian resistance // Український опір». Представлено Музеєм Революції Гідності;
- Олександр Животков. Виставковий проект «Вівтар». Представлено Фундацією Стедлі Арт.
Кіно
- Володимир Мула. Документальний фільм «ЮКІ». Представлено Національною кінематекою;
- Дмитро Сухолиткий-Собчук. Повнометражний ігровий фільм «Памфір». Представлено Національною спілкою кінематографістів.
Театр
- Ольга Гаврилюк, Костянтин Кравець, Ольга Гришина, Кирило Парастаєв. Вистава «Для домашнього огнища» за мотивами однойменної повісті Івана Франка Національного театру Лесі Українки. Представлено Київським відділенням Національної спілки театральних діячів;
- Максим Голенко, Юлія Заулична. Вистави: «Зерносховище» Рівненського академічного театру; «Зелені коридори» Київського Театру на Подолі; «Саша, винеси сміття» Одеського театру імені Василька за творами Наталії Ворожбит. Представлено Асоціацією розвитку культури та мистецтва;
- Олександр Родін, Оксана Юджель (Тараненко), Юлія Терещук, Дмитро Павлюк. Опера «Катерина» Олександра Родіна за творчою спадщиною Тараса Шевченка Одеської опери. Представлено Одеським національним академічним театром опери та балету;
- Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Петро Богомазов, Сусанна Карпенко. Вистави «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка; «Калігула» за п'єсою Альбера Камю Національного театру імені Івана Франка. Представлено Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка.
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