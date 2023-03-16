Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка у четвер, 16 березня, склав свої повноваження. Причини свого рішення члени комітети пояснили в офіційній заяві, яку підписали 13 з 16 членів комітету. Головною причиною став скандал довкола вручення цьогорічної премії.

У заяві члени комітету зазначили, що намагалися відновити репутацію премії, очистивши її від радянського спадку та «наповнивши актуальними сучасними сенсами».

«Ми спрямовували наші зусилля на продовження і водночас оновлення традиції, згідно з якою Національна премія імені Тараса Шевченка займає особливе, центральне місце в національній культурній політиці», – йдеться у заяві.

Підписанти наголошують, що пропозиція про доповнення премії новою номінацією, а фактично паралельним конкурсом застала їх зненацька.

«Ми згодні з тим, що потрібно відзначати значущі твори, створені не тільки після 2014 року, але й після 24 лютого 2022 року, а також не проминати активну участь митців і діячів культури у наближенні Перемоги. Проте ми висловлюємо свою незгоду з тим, щоби вводити нові номінації, критерії чи будь-які інші зміни до існуючого на сьогодні Положення щодо Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року в прискореному порядку. На сьогодні, коли вже визначені переможці, коли країна чекає Указ і оголошення імен справедливо та за всіма процедурами обраних лауреатів Премії 2023 року, такі зміни мають вигляд непродуманих і деструктивних. Це підриває прозорість та виваженість процедур, пункти Положення та вагу Премії як стабільної і авторитетної інституції з чітким алгоритмом роботи», – йдеться у заяві комітету.

Цьогорічні лауреати були визначені голосуванням 15 лютого 2023 року. На переконання членів комітету їх вибір мав би бути зафіксованим відповідним президентським указом, який оприлюднюється, як правило, до 9 березня року присудження премії. Проте указу немає досі.

У заяві підписанти наголосили, що поділяють ідею запровадити особливу відзнаку для мистецьких творів, створених після 24 лютого 2022 лютого. Однак підкреслили, що вона потребує ретельного продумування і планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висунення та відбору.

Члени комітету нагадали, що їхні повноваження за законом мали би закінчитися після вручення Шевченківської премії 2022 року. Через воєнний стан вони погодилися на пропозицію продовжити працювати до його завершення. Проте цьогорічний скандал та незгода з механізмом створення нових номінацій члени комітету подають у відставку

Заяву підписали: Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Алла Мазур, Люба Морозова, Віктор Плоскіна, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич. Раніше свої повноваження в Комітеті склав його голова Юрій Макаров та художниця Влада Ралко. Таким чином

Нагадаємо, у 2023 році вперше в історії Шевченківської премії не назвали імена лауреатів, які мали оголосити як завжди, 9 березня, у день народження Тараса Шевченка. Проте відповідний указ не з’явився ані на сайті президента України, ані на сайті самого комітету. Натомість наступного дня з’явилась інформація, що має бути введена нова номінація «За внесок у перемогу», буде оголошено додатковий конкурс та внесені зміни у регламент премії, а переможців оголосять 22 травня. Проте під тиском громадськості комітет оприлюднив імена лауреатів. Премія не була присуджена у категоряіх «театральне мистецтво» та «візуальне мистецтво».

Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.