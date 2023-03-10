Традиційно у день народження Тараса Шевченка, 9 березня, оголошують лауреатів головної мистецької нагороди України, Шевченківської премії. Вперше цього не трапилось, хоча короткий список номінатів було оприлюднено ще у січні.

На сайті Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка, де традиційно оприлюднюють списки і претендентів, і переможців, нічого не опублікували. Не з’явилось там і жодних пояснень, чому так трапилось.

Єдина інформація, яка з’явилась з цього приводу, це оприлюднена прес-службою президента новина про зустріч голови держави з митцями. Серед іншого у повідомлені було зазначено, що «голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров акцентував, що за час агресії Росії проти України, особливо з початку повномасштабного вторгнення, з’явилася велика кількість літературних творів та іншого культурного продукту про війну». Тому має з’явитись окрема номінація для цих творів. Про це повідомив і міністр культури Олександр Ткаченко буквально одним реченням.

Лише 10 березня голова комітету Юрій Макаров опублікував на своїй сторінці у Facebook роз’яснення.

«Війна змушує переглянути сталі практики мирного часу. За традицією, 9 березня, день народження Батька нації є днем оголошення лавреатів Національної премії імені Тараса Шевченка. Цьогоріч Комітет з Національної премії постав перед очевидною для всіх проблемою: за офіційним Положенням, в змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за півроку до подання. Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни. Виходить, головна премія країни не повною мірою виконує своє основне призначення», – написав він.

Тож він знову наголосив на необхідності нової номінації «За внесок у перемогу». Він також повідомив, що найближчим часом будуть розроблені зміни до положення про премію та оголошено додатковий конкурс.

Макаров наголосив, що переможці у вже існуючих номінаціях були визначені ще 15 лютого, проте оголосять їх разом з переможцями додаткового конкурсу. Це має статись 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.