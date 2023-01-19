Комітет Національної премії імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів 2023 року. Про це повідомили на офіційному сайті премії.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року. Кожного року може бути присуджено не більше семи премій, а нагородити особу можна один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, який з 2019 року очолює головний редактор телебачення Суспільного мовника Юрій Макаров.

Список номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року

Література

Авербух Олександр. Книга поезій «Жидівський король».

Калитко Катерина. Книга поезій «Орден мовчальниць».

Чередник Артем (Артем Чех). Роман «Хто ти такий».

Літературознавство і мистецтвознавство

Жадько Віктор. Книги «Коли б то Бог дав мені притулитися до університету», «У всякого своя доля».

Назаренко Михайло. Книга «Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883».

Тарнашинська Людмила. Книга «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти».

Публіцистика, журналістика

Дубчак Ольга. Книги «Чути українською», «Бачити українською».

Казарін Павло. Книга «Дикий Захід Східної Європи».

Логвиненко Богдан (автор ідеї), Носок Микола (режисер), Пілюгіна Карина (продюсерка). Документальний серіал «Деокупація».

Портніков Віталій. Публіцистика 2017-2022 років.

Музичне мистецтво

Компаніченко Тарас, Охрімчук Сергій, Данилейко Северин, Крисько Ярослав, Бережнюк Максим (виконавці) – гурт «Хорея Козацька». Аудіоальбом «Пісні Української революції».

Петриченко Євген (композитор), Пліш Богдан (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга (генеральна директорка Державної організації «Національний будинок органної та камерної музики України», виконавча продюсерка). Музичний альбом-диптих «Коляда-триб'ют».

Візуальні мистецтва

Кравець Віталій (художник). Серія робіт «Анатомія Безхребетних».

Кіномистецтво

Горбач Марина (авторка сценарію і режисерка). Повнометражний ігровий фільм «Клондайк».

Зінченко Олександр (автор сценарію), Лисенко Сергій (режисер). Документальний серіал «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла».

Цілик Ірина (режисерка). Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

Театральне мистецтво