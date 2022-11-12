Комітет Національної премії імені Тараса Шевченка визначив довгий список претендентів 2023 року. Про це повідомили на офіційному сайті премії. На здобуття премії висунули всього 44 кандидати у всіх категоріях.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована 1961 року. Кожного року може бути присуджено не більше семи премій, а нагородити особу можна один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, який з 2019 року очолює головний редактор телебачення Суспільного мовника Юрій Макаров.

Список кандидатур на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року

Література

Авербух Олександр . Книга поезій «Жидівський король». Представлено журналом "Ukrainian Literature: A Journal of Translation" (Канада).

. Книга поезій «Жидівський король». Представлено журналом "Ukrainian Literature: A Journal of Translation" (Канада). Герасименко Олександр . Роман «Країна в смартфоні». Представлено «Державний спеціалізованим видавництвом художньої літератури "Дніпро"».

. Роман «Країна в смартфоні». Представлено «Державний спеціалізованим видавництвом художньої літератури "Дніпро"». Дереш Любомир . Роман «Там, де вітер». Представлено «Видавництвом Анетти Антоненко».

. Роман «Там, де вітер». Представлено «Видавництвом Анетти Антоненко». Калитко Катерина . Книга поезій «Орден мовчальниць». Представлено Українським осередком міжнародного ПЕН-клубу.

. Книга поезій «Орден мовчальниць». Представлено Українським осередком міжнародного ПЕН-клубу. Клічак Василь . Книга поезій «Сорочка Геракла». Представлено Київським обласним об'єднанням «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

. Книга поезій «Сорочка Геракла». Представлено Київським обласним об'єднанням «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Лазарук Мирослав . Книга поезій «Тилинка й литаври». Представлено Кіровоградським обласним відділенням Асоціації українських письменників.

. Книга поезій «Тилинка й литаври». Представлено Кіровоградським обласним відділенням Асоціації українських письменників. Мартинюк Сергій . Книга «Пишаюсь, що я – Українець, або Лелеки своїм гніздам не зраджують». Представлено Всеукраїнським товариством «Знання» України.

. Книга «Пишаюсь, що я – Українець, або Лелеки своїм гніздам не зраджують». Представлено Всеукраїнським товариством «Знання» України. Мойсишин Василь. Книга поезій «Матерія». Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

Книга поезій «Матерія». Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. М'ятович Валерій. Книга «Нехай святиться ім'я Твоє...». Представлено Національною спілкою журналістів України.

Книга «Нехай святиться ім'я Твоє...». Представлено Національною спілкою журналістів України. Олійник Володимир . Книги поезій «Нескорений народ», «Сонцемить». Представлено Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва.

. Книги поезій «Нескорений народ», «Сонцемить». Представлено Хмельницькою обласною бібліотекою для юнацтва. Павленко Микола . Роман-дилогія «Далеке марево часу, або Останній рубіж отамана Шалого» та повість «Дві зустрічі, дві долі». Представлено Національним музеєм літератури України.

. Роман-дилогія «Далеке марево часу, або Останній рубіж отамана Шалого» та повість «Дві зустрічі, дві долі». Представлено Національним музеєм літератури України. Праск Святослав. Роман «Сотенний Лис». Представлено ГО «Народна творчість».

Роман «Сотенний Лис». Представлено ГО «Народна творчість». Ремньов Микола. Романи «Таврований», «Зачистка». Представлено видавництвом «Університетська книга».

Романи «Таврований», «Зачистка». Представлено видавництвом «Університетська книга». Слоньовська Ольга. Роман-експеримент «Тетраедр». Представлено товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Роман-експеримент «Тетраедр». Представлено товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Стольников Владислав. Книга поезій «Ужинок серпневого надвечір'я». Представлено бібліотекою імені Лесі Українки м. Києва.

Книга поезій «Ужинок серпневого надвечір'я». Представлено бібліотекою імені Лесі Українки м. Києва. Таран Людмила . Книга прози «Айвенко, або Чоловіки - це...». Представлено «Видавництвом Старого Лева».

. Книга прози «Айвенко, або Чоловіки - це...». Представлено «Видавництвом Старого Лева». Тімченко (Тимченко) Віктор . Книги поезій «Перед обрієм», «Світе мій білий». Представлено Харківською обласною організацією Національної спілки письменників України.

. Книги поезій «Перед обрієм», «Світе мій білий». Представлено Харківською обласною організацією Національної спілки письменників України. Чередник Артем (Артем Чех) . Роман «Хто ти такий». Представлено ГО «Культурний капітал».

. Роман «Хто ти такий». Представлено ГО «Культурний капітал». Шкуліпа Анатолій. Книга поезій «Озноб». Представлено Ніжинською міською централізованою бібліотечною системою.

Літературознавство і мистецтвознавство

Жадько Віктор . Книги «Коли б то Бог дав мені притулитися до університету», «У всякого своя доля». Представлено музеєм Тараса Шевченка м. Черкаси.

. Книги «Коли б то Бог дав мені притулитися до університету», «У всякого своя доля». Представлено музеєм Тараса Шевченка м. Черкаси. Назаренко Михайло. Книга «Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883». Представлено видавництвом «Лаурус».

Книга «Крім "Кобзаря" Антологія української літератури. 1792-1883». Представлено видавництвом «Лаурус». Тарнашинська Людмила. Книга «Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти». Представлено Інститутом літератури ім. Тараса Шевченка НАН України.

Публіцистика, журналістика

Аржевітін Станіслав . Книга у 2 томах «Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України». Представлено Національною спілкою краєзнавців України.

. Книга у 2 томах «Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України». Представлено Національною спілкою краєзнавців України. Бебик Валерій (автор і ведучий), Устюжаніна Анастасія (режисерка проекту), Суддя Віталій (редактор). Публіцистичний мульти-медіа проект «Іван Котляревський: Українська спецоперація "Енеїда"». Представлено «Співдружністю працівників інформаційних видань України».

(автор і ведучий), (режисерка проекту), (редактор). Публіцистичний мульти-медіа проект «Іван Котляревський: Українська спецоперація "Енеїда"». Представлено «Співдружністю працівників інформаційних видань України». Дубчак Ольга . Книги «Чути українською», «Бачити українською». Представлено членкинею комітету Тамарою Гундоровою.

. Книги «Чути українською», «Бачити українською». Представлено членкинею комітету Тамарою Гундоровою. Казарін Павло . Книга «Дикий Захід Східної Європи». Представлено видавництво Vivat.

. Книга «Дикий Захід Східної Європи». Представлено видавництво Vivat. Логвиненко Богдан (автор ідеї), Носок Микола (режисер), Пілюгіна Карина (продюсерка). Документальний серіал «Деокупація». Представлено ГО «Українер».

(автор ідеї), (режисер), (продюсерка). Документальний серіал «Деокупація». Представлено ГО «Українер». Михайлюта Олександр . Книга «Відсіч». Представлено ПП «Журналіст України».

. Книга «Відсіч». Представлено ПП «Журналіст України». Портніков Віталій. Публіцистика 2017-2022 років. Представлено головою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрієм Макаровим.

Публіцистика 2017-2022 років. Представлено головою комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрієм Макаровим. Романчук Олег . Книга «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу». Представлено ТОВ «Універсум».

. Книга «Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи. Публіцистики воєнного часу». Представлено ТОВ «Універсум». Чорна Світлана. Книга «Українська Церква і московські міфи». Представлено видавництвом «Прометей».

Музичне мистецтво

Бурмака Марія (композиторка, виконавиця). Проект «Улюблені класики». Представлено ГО Perfect Art Group.

(композиторка, виконавиця). Проект «Улюблені класики». Представлено ГО Perfect Art Group. Компаніченко Тарас, Охрімчук Сергій, Данилейко Северин, Крисько Ярослав, Бережнюк Максим (виконавці) – гурт «Хорея Козацька». Аудіоальбом «Пісні Української революції». Представлено членом комітету Володимиром Войтенком.

Аудіоальбом «Пісні Української революції». Представлено членом комітету Володимиром Войтенком. Петриченко Євген (композитор), Пліш Богдан (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), Кононенко Ольга (генеральна директорка Державної організації «Національний будинок органної та камерної музики України», виконавча продюсерка). Музичний альбом-диптих «Коляда-триб'ют». Представлено Будинком органної та камерної музики України.

(композитор), (головний диригент Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського), (генеральна директорка Державної організації «Національний будинок органної та камерної музики України», виконавча продюсерка). Музичний альбом-диптих «Коляда-триб'ют». Представлено Будинком органної та камерної музики України. Тищенко Олександр (композитор), Курач Юрій (диригент). Концертна програма «Зацвіла в долині червона калина». Представлено товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

(композитор), (диригент). Концертна програма «Зацвіла в долині червона калина». Представлено товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Шиптур Богдан (композитор). Хорові твори «Молитва до Богородиці», «І мертвим, і живим..», «Світає, край неба палає», «Синам України», «Любіть Україну»; кантата «На крилах вічності». Представлено Івано-Франківським фаховим музичним коледжем імені Дениса Січинського.

Візуальні мистецтва

Делієва Наталя (авторка), Костюк Валерій (автор, громадянин Канади), Пода Таїсія (режисерка). Мультимедійна виставка «Імерсивний світ Тараса Шевченка». Представлено організацією «Перший благодійний театральний фонд».

(авторка), (автор, громадянин Канади), (режисерка). Мультимедійна виставка «Імерсивний світ Тараса Шевченка». Представлено організацією «Перший благодійний театральний фонд». Кравець Віталій (художник). Серія робіт «Анатомія Безхребетних». Представлено «Дукат Арт».

Кіномистецтво

Горбач Марина (авторка сценарію і режисерка). Повнометражний ігровий фільм «Клондайк». Представлено Національною спілкою кінематографістів України.

(авторка сценарію і режисерка). Повнометражний ігровий фільм «Клондайк». Представлено Національною спілкою кінематографістів України. Жураківська Олеся (виконавиця головної ролі), Руденко Валентина (авторка ідеї та сценарію), Ткаченко Тарас (режисер-постановник), Куц Тетяна та Горенштейн Вікторія (продюсерки). Телевізійний серіал «Мама». Представлено телеканалом СТБ.

(виконавиця головної ролі), (авторка ідеї та сценарію), (режисер-постановник), (продюсерки). Телевізійний серіал «Мама». Представлено телеканалом СТБ. Зінченко Олександр (автор сценарію), Лисенко Сергій (режисер). Документальний серіал «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла». Представлено Національною суспільною телерадіокомпанією України.

(автор сценарію), (режисер). Документальний серіал «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла». Представлено Національною суспільною телерадіокомпанією України. Цілик Ірина (режисерка). Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин». Представлено членкинею комітету Іриною Славінською.

Театральне мистецтво