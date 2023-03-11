У суботу, 11 березня, Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка вирішив назвати імена цьогорічних лауреатів.

Нагадаємо, їх мали назвати, як завжди, 9 березня, у день народження Тараса Шевченка. Проте відповідний указ не з’явився ані на сайті президента України, ані на сайті самого комітету. Натоміть наступного дня з’явилась інформація, що має бути введена нова номінація «За внесок у перемогу», буде оголошено додатковий конкурс та внесені зміни у регламент премії, а переможців оголосять 22 травня.

Таке рішення викликало негативну реакцію у суспільстві. Після цього комітет вирішив назвати імена лауреатів, які, за словами голови комітету Юрія Макарова були визначені ще 15 лютого 2023 року.

«Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях “Література”, “Публіцистика, журналістика”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Музичне мистецтво”, “Кіномистецтво”. За результатами конкурсу комітет вчасно підготував і вніс президентові України подання про присудження Національної премії та проект відповідного указу президента України», – йдеться у заяві комітету.

Тепер потрібно дочекатись відповідного указу президента України, щоб рішення комітету могло вступити в силу.

Лауреати Шевченківської премії 2023 року:

Катерина Калитко за книгу поезій «Орден мовчальниць»

Тарас Компанійченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук, виконавці гурту «Хорея Козацька» за аудіоальбом «Пісні Української революції»

Михайло Назаренко, літературознавець за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах

Віталій Портніков за публіцистичні статті та виступи останніх років

Ірина Цілик, режисерка за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».