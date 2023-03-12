Переклади Михайла Назаренко виходили у Москві

Лауреата Шевченківської премії, літературознавця Михайла Назаренка звинуватили у тому, що він ще минулого року співпрацював з російським видавництвом.

Назаренко отримав премію за книгу «Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах. Проте виявилось, що літературознавець має зв’язки з Росією, повідомляє Telegram-канал «Ґрунт». У 2021 році він долучився до перекладу книг російською, а також видавав там свої праці. Зокрема у видавництві «Иностранка» вийшли його переклади творів Джона Краули. У тому ж видавництві у 2022 році вийшли його переклади творів Артура Конан-Дойля.

Назаренко отримав премію за книгу «Крім “Кобзаря”. Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах

45-річний Михайло Назаренко – літературознавець, критик та письменник. Закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «російська література». У 2002 році захистив кандидатську дисертацію «Міфопоетика Салтикова-Щедріна». Доцент кафедри російської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Разом із Тетяною Кохановською вів у російському журналі «Новый мир» колонку «Український вектор» (2011 – 2012), присвячену сучасній українській літературі в історико-культурному контексті. Відомий як редактор і коментатор перекладів творів Білла Віллінґема, Ніла Ґеймана, Артура Конан Дойла, Сюзанни Кларк, Джона Краулі, Алана Мура й Террі Пратчетта.

У Москві у 2022 році вийшли його переклади творів Артура Конан-Дойл

Нагадаємо, це не перший скандал, пов’язаний з цьогорічною премією імені Тараса Шевченка. Лауреатів мали назвати, як завжди, 9 березня, у день народження Тараса Шевченка. Проте відповідний указ не з’явився ані на сайті президента України, ані на сайті самого комітету. Натоміть наступного дня з’явилась інформація, що має бути введена нова номінація «За внесок у перемогу», буде оголошено додатковий конкурс та внесені зміни у регламент премії, а переможців оголосять 22 травня. Проте під тиском громадськості комітет оприлюднив імена лауреатів, серед яких і Михайло Назаренко.