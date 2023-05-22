Євген Нищук був міністром культури в урядах Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка

Президент Володимир Зеленський призначив Євгена Нищука головою Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка, звільнивши з цієї посади Юрія Макарова.

«Призначити Нищука Євгена Миколайовича головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, увільнивши від виконання обов’язків голови названого Комітету Ю. Макарова», – сказано у відповідному указі президента від 22 травня.

Також Зеленський доручив голові комітету подати пропозиції щодо його нового персонального складу.

Нагадаємо, у 2023 році вперше з 1962 року в день народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було оголошено лауреатів Національної премії його імені та не опубліковано відповідний указ президента. 10 березня голова Шевченківського комітету Юрій Макаров повідомив, що список номінацій вирішили доповнити додатковим конкурсом «За внесок у перемогу» і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

11 березня комітет назвав переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство та мистецтвознавство», «Музичне мистецтво» та «Кіномистецтво».

Пізно ввечері 12 березня стало відомо, що Макаров пішов у відставку з посади голови Шевченківського комітету, на якій перебував з грудня 2019 року, а 16 березня члени Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка склали повноваження.

50-річний уродженець Івано-Франківська Євген Нищук був міністром культури України в період з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року в уряді Володимира Гройсмана, а також з 27 лютого до 2 грудня 2014 року в уряді Арсенія Яценюка. Нищук – актор театру й дубляжу, у 2015 році отримав звання Народного артиста України.