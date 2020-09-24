У львів’ян є нагода не просто подивитись фільм, а й поспілкуватись зі знімальною групою та почути лекцію про Шевченка

У прокат вийшов історичний фільм «Тарас. Повернення», який розповідає про заслання Тараса Шевченка у Казахстані. Автором сценарію та режисером картини є український письменник, актор, сценарист та режисер Олександр Денисенко.

Сценарій до фільму був написаний ще у 2012 році. Тоді проект став переможцем конкурсного відбору Держкіно і 50% фінансування отримав із державного бюджету (загальний бюджет – 44.8 млн грн.) Знімати картину почали лише у 2016 році. Зйомки відбувались у Одеській області та Казахстані. Наприкінці 2017 року стрічка була повністю готова та представлена у Держкіно. Допрем’єрний показ фільму відбувся у день народження Шевченка у його музеї в Києві. Проте у широкий прокат вона виходить тільки тепер.

Події фільму розгортаються 1857 року у Новопетрівській фортеці на Магистау, Казахстан. Тут відбуває своє заслання Тарас Шевченко (Борис Орлов). Усім відомо, що до закінчення цього терміну лишилися лічені дні. Та й те, що самобутній талант не заслуговує такого відношення, також очевидно. Проте, нажаль, не для всіх. Представники так званої «охранки», агенти царської поліції, намагалися зробити усе, аби повертатися з заслання було вже нікому.

«Тарас Шевченко у фільмі – не герой і не пророк. Тарас Григорович був інтелектуальний чоловік, і мені потрібна була його душа. Я знайшов актора – це Борис Орлов, в очах якого є думка. Борис програє дуже багато речей в собі. Це видно. І мені таке кіно імпонує. Я проти українського плакатного кіно», - розповів про свій фільм та трактування образу Шевченка сценарист та режисер Олександр Денисенко під час пресконференції, присвяченій виходу картини у прокат.

Фільм виходить на 145-ти екранах. А у львів’ян є нагода не просто подивитись фільм, а й поспілкуватись зі знімальною групою та почути лекцію про Шевченка. 24 вересня о 19:00 у кінотеатрі «Коперника» стрічку представить директор «Дому Франка» Богдан Тихолоз. Назва лекції – «Тарас: Перезавантаження». Після перегляду стрічки львівські глядачі матимуть змогу поспілкуватись з акторами Ганною Топчій та Юрієм Шульганом.