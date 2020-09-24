«Атлантида» є одним із найтитоуованіших українських фільмів останнього часу

У четвер, 24 вересня, Оскарівський комітет України висунув на премію «Оскар» у категорії «міжнародний повнометражний фільм» від України фільм Валентина Васяновича «Атлантида». Ця картина є одним із найтитулованіших українських фільмів останнього часу.

Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти», де він переміг. Українська прем’єра стрічки відбудеться 26 вересня у рамках міжнародного конкурсу Одеського кінофестивалю, вийде в український прокат фільм 5 листопада.

Події фільму розгортаються у 2025 році, після перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для життя. Усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори: колишній розвідник, волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедикиня Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму проходило у Маріуполі та Києві.

«Атлантида» має найзвичайно успішну фестивальну історію. Фільм показали на понад 50 фестивалях, де окрім Венеційської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі, картину придбав HBO Eastern Europe та дистриб’ютори трьох європейських країн. Окрім того, стрічка увійшла у лонг-ліст премії Європейської кіноакадемії.

Нагадаємо, що цього року за право представляти Україну у категорії «міжнародний повнометражний фільм»змагалося три картини. Окрім «Атлантиди» у національному відборі взяли участь документальна картина «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик та «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча.

Нагадаємо також, що через пандемію Covid-19 у 2021 році оголошення номінантів та церемонія нагородження премії «Оскар» відбудуться пізніше, ніж завжди. Номінантів оголосять 15 березня наступного року, а сама церемонія пройде у квітні (вона мала відбутися 28 лютого). До конкурсу вперше будуть допущені фільми, які не виходили в кінопрокат через пандемію, а були показані тільки онлайн. Стрічки можуть претендувати на участь в номінації «найкращий фільм», а також у всіх інших номінаціях. Зокрема і в номінації «найкращий міжнародний фільм», де у відборі братиме участь й українська картина.