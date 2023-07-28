Президент Володимир Зеленський підписав указ, де нарешті офіційно названі імена лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2023 рік. Також затверджено новий склад комітету премії.

«Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року:

Калитко Катерині Олександрівні , поетесі – за книгу поезій "Орден мовчальниць";

, поетесі – за книгу поезій "Орден мовчальниць"; Компаніченку Тарасу Вікторовичу , Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейку Северину Володимировичу, Криську Ярославу Андрійовичу, Охрімчуку Сергію Михайловичу , виконавцям гурту " Хорея Козацька" – за авдіоальбом "Пісні Української революції";

, , виконавцям гурту " – за авдіоальбом "Пісні Української революції"; Назаренку Михайлу Йосиповичу , літературознавцеві – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах;

, літературознавцеві – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах; Портнікову Віталію Едуардовичу , журналістові – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

, журналістові – за публіцистичні статті та виступи останніх років; Цілик Ірині Андріївні, режисерці – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин», – йдеться в указі, що з’явився на сайті президента 28 липня.

За здобуткі у театральному та образотворчому мистецтві у 2023 році премію не присуджували. Цьогоріч розмір Шевченківської премії складає 429 тис. грн.

У документі також названі імена тих, хто увійшов до складу нового Шевченківського комітету:

Євген Нищук (голова комітету), актор, ведучий масових заходів, екс-міністр культури;

(голова комітету), актор, ведучий масових заходів, екс-міністр культури; Дмитро Чистяк, письменник, перекладач, літературний критик, науковець-філолог і громадський діяч;

письменник, перекладач, літературний критик, науковець-філолог і громадський діяч; Сергій Васильєв , театральний критик;

, театральний критик; Ганна Веселовська , театрознавиця;

, театрознавиця; Ігор Гайдай, фотохудожник;

фотохудожник; Олексій Жиров (Олекса Манн), художник;

(Олекса Манн), художник; Вадим Карп’як , журналіст, телеведучий;

, журналіст, телеведучий; Олена Кашуба-Вольвач , мисецтвознавиця;

, мисецтвознавиця; Валентина Корнієнко, майстриня народного мистецтва, мистецтвознавиця;

майстриня народного мистецтва, мистецтвознавиця; Василь Кузан , письменник, літературознавець;

, письменник, літературознавець; Андрій Любка, письменник;

письменник; Олег Михайлюта , музикант, фронтмент гурту «ТНМК»;

, музикант, фронтмент гурту «ТНМК»; Олеся Мудрак-Ковалів, письменниця;

письменниця; Іванна Сахно , акторка;

, акторка; Віктор Сидоренко, художник;

художник; Володимир Сіренко , диригент;

, диригент; Богдана Фроляк , композиторка;

, композиторка; Андрій Халпахчі, кінознавець, багаторічний директор кінофестивалю «Молодість»;

кінознавець, багаторічний директор кінофестивалю «Молодість»; Анжеліна Швачка, оперна співачка.

Зеленський доручив комітету провести конкурс на здобуття Шевченківської премії 2024 року серед творів літератури та мистецтва, публіцистики та журналістики, присвячених боротьбі Українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України. В указі зазначено, що для цього конкурсу положення щодо строку опублікування творів не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття премії, не застосовується.

Новий склад комітету потрібно було формувати через відставку старого складу.

Нагадаємо, у 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня не були оприлюднені імена лауреатів. Натомість з’явилось повідомлення щодо зустрічі президента з діячами культури. 10 березня голова Комітету премії Юрій Макаров написав у своєму Facebook, що лауреатів не назвали через те, що існуючі номінації доповнять додатковою «За внесок у перемогу». Через додатковий конкурс оголошення лауреатів (а голосування комітету відбулось і переможців було визначено, проте не названо публічно) перенесли на 22 травня, в день перепоховання Тараса Шевченка. Через негативну реакцію суспільства на цю новину 11 березня комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року у частині категорій, але президентський указ не з'явився.

13 березня Юрій Макаров оголосив про свою відставку з посади голови Комітету. Разом з ним склад комітету залишила художниця Влада Ралко. 16 березня склав повноваження у повному складі. У травні 2023 року вген Нищук був призначений головою комітету.

Нагадаємо також, що одного з лауреатів Шевченківської премії, літературознавця Михайла Назаренка звинуватили у тому, що він ще минулого року співпрацював з російським видавництвом.