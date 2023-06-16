Новий голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, екс-міністр культури Євген Нищук озвучив своє бачення майбутнього складу комітету та повідомив, що цьогоріч скандальну нову номінацію «За внесок у перемогу» не вручатимуть. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 16 червня, повідомила «Українська правда».

«Передусім моє завдання було після мого призначення 22 травня швидко зробити аналіз всієї ситуації, оскільки дійсно я там в окопах не дуже за всім слідкував, зрозуміти ту проблему, яка ще не закрита і найголовніше – сформувати новий склад комітету, з яким ми можемо обговорити і всі наболілі питання або ж зробити якісь зміни чи доповнення, але, звісно, перед тим, як оголошувати нову кампанію уже на 24 рік», – заявив Нищук.

Екс-міністр додав, що нові члени комітету «мають бути амбасадорами Шевченківської премії» та бути представниками різних напрямків, фахівцями у різних видах мистецтва.

Також Нищук розповів, що від номінації «За внесок у перемогу», яка спричинила скандал довкола Шевченківської премії, через який попередній склад комітету склав повноваження, цього року вирішили відмовитись.

«Багато колег казали, що змінювати гру під час гри не є дуже правильно. Більше того, робити якісь доповнення треба робити вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли. Я не хочу говорити, доки не вийшов указ, він готується, це суто технічна процедура, який власне закриє питання попереднього комітету. Себто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. А додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має починатися нова кампанія і подача заявок на 24, мені здається, є недоречною. Тому її не буде», – сказав він.

За словами Нищука, найближчими днями має вийти президентський указ, «який завершить всю ситуацію» щодо попередніх переможців. Після цього комітет у новому складі приступить до роботи над Шевченківською премією 2024.

Як повідомляв ZAXID.NET, У 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів та не опублікований відповідний указ президента, яким оголошуються результати. Натомість прес-служба Зеленського поширила новину про його зустріч із діячами культури та мистецтва з нагоди 209 річниці дня народження Шевченка.

10 березня на той час голова Комітету Юрій Макаров опублікував у своєму Facebook допис про те, що наявні номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом «За внесок у перемогу» і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

Наступного дня, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Тоді переможців назвали лише у частині категорій, а на сайті президента указ так і не з'явився.

13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко. 16 березня Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.

22 травня президент Володимир Зеленський призначив новим головою Шевченківського комітету екс-міністра культури Євгена Нищука.