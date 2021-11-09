Письменник вимагає вилучити зі шкіл підручники і оголосити конкурс на нові

Закарпатський письменник Василь Кузан звернувся до Міністерства освіти з вимогою вилучити зі шкіл підручники зі світової літератури для 5 класу авторства Євгенії Волощук. Його обурило, що у книгах є ілюстрації російських художників та переклади казок з російської. Письменник попросив оголосити новий конкурс на розробку книг для школярів та позбавити екс-міністра освіти Дмитра Табачника усіх державних звань та нагород.

Своє обурення Василь Кузан, голова Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України, пояснив тим, що у підручник зі світової літератури для 5 класу авторства Євгенії Волощук (Київ, видавництво «Ґенеза», 2013 рік) є рекомендованим для шкіл Міністерством освіти, а книга містить репродукції картин російських художників та переклади казок з російської.

«…під цією обкладинкою не тільки російський дух – там тхне рабським ставленням авторки підручника до нації агресора. Чи не половина ілюстрацій – це репродукції картин російських художників. Невже в Україні ніхто не робив ілюстрацій до казок народів світу? З підручника випливає – ніхто», – написав Василь Кузан на своїй сторінці у Facebook.

Письменник наводить приклади із підручника, які його зачепили, та додає: «З книги випливає, що нашим дітям нема чого пригадувати, окрім казок і творів російських письменників. Виходить, що українські народні казки не збирав ніхто і ніколи, і у нас не було жодного фольклориста. Підручник переконує, що наші приказки схожі тільки з російськими, а для учнів 5-го класу у світі немає казок, перекладених із мови оригіналу, а тільки з російської».

Василь Кузан звернувся до Міністерство освіти і науки України з питанням, чи має право МОН видавати такі підручники за державні кошти і чи можна за допомогою таких книг виховати українського патріота.

Письменник також написав відкритий лист до міністра освіти Сергія Шкарлета, в якому просить розпочати процес вилучення зі шкіл України підручників «Світова література» авторства Євгенії Волощук для 5-9 класів, оголосити новий конкурс на створення підручників, виключити із ради експертів людей, причетних до того, що підручники Євгенії Волощук були рекомендовані МОН для шкіл, включити до ради експертів психологів, які би робили висновки щодо доцільності вивчення тих чи інших творів учнями та порушити клопотання про позбавлення екс-міністра освіти Дмитра Табачника наукових звань та державних нагород.