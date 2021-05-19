У підручнику з української мови за 10 клас знайшли посилання на порносайт. Відомий мовознавець Олександр Авраменко заявив, що знає про цю помилку та вже звернувся до поліції.

Посилання виявили на 189 сторінці підручника «Українська мова (рівень стандарту)» для 10 класу закладів загальної середньої освіти авторства Олександра Авраменка, передає ТСН. Воно розташоване в тексті про шкільну форму.

Некоректне посилання міститься як в друкованому, так і в електронному варіанті підручника

Сам Олександр Авраменко заявив, що знає про цю помилку та вже звернувся до кіберполіції. Помічниця автора підозрює, що це була робота хакерів.

«Це взагалі було посилання на адміністрацію міста Новомиргород Кіровоградської області, але як нам сказали, це робота хакерів. Ми вже отримували дзвінки стосовно цього посилання і відреагували на це», – розповіла ТСН помічниця мовознавця Оксана Авраменко.

Водночас посилання на сайт міськради Новомиргорода дещо інше, ніж у підручнику, і пишеться правильно ось так: rada-novomirgorod.gov.ua.

Журналісти звернулися до видавництва та Міносвіти з приводу цього інциденту.