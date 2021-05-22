Поліція заблокувала порносайт, на який було посилання в підручнику української мови за 10 клас. Про це повідомив автор підручника, відомий мовознавець Олександр Авраменко в суботу, 22 травня.

«Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку. Цікаво, що я не звертався до Антона Юрійовича, він сам мене знайшов у соцмережі й запропонував допомогу», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, що раніше в підручнику з української мови 2018 року за 10 клас авторства Олександра Авраменка знайшли посилання на порносайт. Він був розташований в тексті про шкільну форму.

Автори не могли це передбачити, оскільки доменне ім’я, вказане у підручнику, з 2008 по 2019 рік належало місцевому виданню про Новомиргород. Ймовірно, власники згодом вирішили не продовжувати права на це доменне ім’я. Його викупили невідомі та з другої половини 2020 року почали публікувати там дорослий контент.