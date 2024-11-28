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Комітет з Шевченківської премії оголосив учасників другого туру конкурсу0
Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка оголосив список творів, допущених до ІІ туру конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Наступне засідання комітету відбудеться у третю декаду січня наступного року, під час якого відбудеться другий тур конкурсу.
Список творів, допущених до ІІ туру:
Література
- Балабко Олександр. Роман «Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької».
- Дронь Артур. Книга поезій «Тут були ми»
- Іздрик Юрій. Книга поезій «Колекція»
- Клименко Олександр (Олаф Клеменсен). Книга поезій «Імена, що залишилися».
- Короненко-Слабошпицька Світлана. Поетична книга «Поезії».
- Легкий Зіновій. Книга «Час каяття і розплати».
- Поваляєва Світлана. Книга поезій «Мінлива хмарність з проясненнями».
- Рубаняк Оксана. Книга поезій «Назустріч смерті».
- Савка Мар’яна. Книга поезій «Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри»
- Славінський (Славинський) Микола. Поетичне трикнижжя «Магічний кристал», «Магічний кристал 2», «Магічний кристал 3»
- Сопронюк Артем (Маркіян Камиш). Роман «Хазяїн».
- Таран (Терен )Віктор. Книга поезій « Любов і свобода».
- Тарнавський Юрій. Роман «Теплі полярні ночі» (авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант Worm Arctic Nignts.
- Томенчук Богдан. Книга поезій «Вишийте, мамо, бронежилет»
- Чередник Артем (Артем Чех). Роман «Пісня відкритого шляху».
- Чілачава Рауль. Книга «Бельканто». Українська творчість грузинського поета. Інтерв’ю, поезії, переклади, статті, маргіналії.
Літературознавство і мистецтвознавство
- Бітаєв Валерій, Корнієнко Владислав, Мосенкіс Юрій. Книга «Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги».
- Набитович Ігор. Книга «Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький».
Публіцистика і журналістика
- Жадько Віктор. Книга «Іду дорогами твоїми».
- Зінченко Олександр. Книга «Як українці зруйнували імперію зла»
- Казарін Павло. Проєкт «Публіцистика воєнного часу на «Українській правді».
- Кіртока Віолетта. Книга «Народні герої України. Історії справжніх» в 2-х томах.
- Малицька Ірина (Ірина Говоруха). Книга «Код нації».
- Мула Володимир (режисер, продюсер). Документальний проект «Футбол має тривати».
Музичне мистецтво
- Кушплер Зоряна (виконавиця). Компакт-диск «Українське інтерМеццо» (CD Ukrainian InterMezzo).
- Пирожок Мар’ян, Драчук Олександр, Турканик Маркіян (виконавці гурту «Пиріг і Батіг»). Музичний альбом «Зелений».
- Півненко Богдана (авторка концертних програм та виконавиця). Концертні програми 2019-2024.
- Скрипник Олексій (композитор). Хоровий концерт «Катарсис» (2021), Симфонія №3 «Галина» для скрипки і симфонічного оркестру (2023).
- Шимко Олександр Артурович (композитор). «Вирій» сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитви, біблійні та українські народні тексти.
Театральне мистецтво
- Вовкун Василь (режисер-постановник). Опера «Лис Микита» (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), опера «Діалоги кармеліток» (музика, лібрето Ф. Пуленка), балет «Тіні забутих предків» (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), модерн-балет «Пізнай себе!» (музика Д. Данова, лібрето В. Вовкуна), театралізована кантата «Псальми війни!» (музика Є. Станковича, лібрето В. Вовкуна) Львівської Національної опери.
- Голенко Максим (режисер), Заулична Юлія (сценографка), Бусько Олексій (хореограф-постановник), Дробот Марк (актор). Вистави: «Червона рута» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Зерносховище» Рівненського академічного українського музично-драматичного театру за п’єсами Наталки Ворожбит.
Кіномистецтво
- Санін Олександр (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Михальчук Сергій (оператор-постановник), Загайкевич Алла (композиторка). Повнометражний ігровий фільм «Довбуш».
Візуальні мистецтва
- Баринова (Кулеба) Віра. Проєкт «Крик мовчання». Твори: «Додому. До мами», «Допоможіть», «Катерина», «Наймичка».
- Кадирова Жанна. Персональна виставка «Траєкторія польотів».
- Косьяненко Катерина. Мистецький проєкт «Victory» (серія творів станкового живопису).
- Пінчук Олег (скульптор). Скульптурна композиція «Тризуб».
- Світличний Іван. Виставка «Maybe We Can Have Fun Together» («Можливо, ми зможемо повеселитися разом»).
- Тітов Микита. Серія політичних плакатів «Шлях Свободи».
- Федірко Анатолій. Мистецький проєкт «Відродження України» (серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці).
Декоративно-прикладне мистецтво
- Боньковський Олег (майстер художнього металу). Мистецька серія «Хресна дорога України».
- Карпець-Єрмолаєва Валентина, Пікуш Андрій, Пікуш Марія, Рибак Наталія (майстри петриківського розпису). Мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності» (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).
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