Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка оголосив список творів, допущених до ІІ туру конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Наступне засідання комітету відбудеться у третю декаду січня наступного року, під час якого відбудеться другий тур конкурсу.

Список творів, допущених до ІІ туру:

Література

Балабко Олександр. Роман «Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької».

Дронь Артур. Книга поезій «Тут були ми»

Іздрик Юрій. Книга поезій «Колекція»

Клименко Олександр (Олаф Клеменсен). Книга поезій «Імена, що залишилися».

Короненко-Слабошпицька Світлана. Поетична книга «Поезії».

Легкий Зіновій. Книга «Час каяття і розплати».

Поваляєва Світлана. Книга поезій «Мінлива хмарність з проясненнями».

Рубаняк Оксана. Книга поезій «Назустріч смерті».

Савка Мар’яна. Книга поезій «Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри»

Славінський (Славинський) Микола. Поетичне трикнижжя «Магічний кристал», «Магічний кристал 2», «Магічний кристал 3»

Сопронюк Артем (Маркіян Камиш). Роман «Хазяїн».

Таран (Терен )Віктор. Книга поезій « Любов і свобода».

Тарнавський Юрій. Роман «Теплі полярні ночі» (авторизований переклад з англійської М. Нестелєєва), англомовний варіант Worm Arctic Nignts.

Томенчук Богдан. Книга поезій «Вишийте, мамо, бронежилет»

Чередник Артем (Артем Чех). Роман «Пісня відкритого шляху».

Чілачава Рауль. Книга «Бельканто». Українська творчість грузинського поета. Інтерв’ю, поезії, переклади, статті, маргіналії.

Літературознавство і мистецтвознавство

Бітаєв Валерій, Корнієнко Владислав, Мосенкіс Юрій. Книга «Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги».

Набитович Ігор. Книга «Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький».

Публіцистика і журналістика

Жадько Віктор. Книга «Іду дорогами твоїми».

Зінченко Олександр. Книга «Як українці зруйнували імперію зла»

Казарін Павло. Проєкт «Публіцистика воєнного часу на «Українській правді».

Кіртока Віолетта. Книга «Народні герої України. Історії справжніх» в 2-х томах.

Малицька Ірина (Ірина Говоруха). Книга «Код нації».

Мула Володимир (режисер, продюсер). Документальний проект «Футбол має тривати».

Музичне мистецтво

Кушплер Зоряна (виконавиця). Компакт-диск «Українське інтерМеццо» (CD Ukrainian InterMezzo).

Пирожок Мар’ян, Драчук Олександр, Турканик Маркіян (виконавці гурту «Пиріг і Батіг»). Музичний альбом «Зелений».

Півненко Богдана (авторка концертних програм та виконавиця). Концертні програми 2019-2024.

Скрипник Олексій (композитор). Хоровий концерт «Катарсис» (2021), Симфонія №3 «Галина» для скрипки і симфонічного оркестру (2023).

Шимко Олександр Артурович (композитор). «Вирій» сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитви, біблійні та українські народні тексти.

Театральне мистецтво

Вовкун Василь (режисер-постановник). Опера «Лис Микита» (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), опера «Діалоги кармеліток» (музика, лібрето Ф. Пуленка), балет «Тіні забутих предків» (музика І. Небесного, лібрето В. Вовкуна), модерн-балет «Пізнай себе!» (музика Д. Данова, лібрето В. Вовкуна), театралізована кантата «Псальми війни!» (музика Є. Станковича, лібрето В. Вовкуна) Львівської Національної опери.

Голенко Максим (режисер), Заулична Юлія (сценографка), Бусько Олексій (хореограф-постановник), Дробот Марк (актор). Вистави: «Червона рута» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Зерносховище» Рівненського академічного українського музично-драматичного театру за п’єсами Наталки Ворожбит.

Кіномистецтво

Санін Олександр (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Михальчук Сергій (оператор-постановник), Загайкевич Алла (композиторка). Повнометражний ігровий фільм «Довбуш».

Візуальні мистецтва

Баринова (Кулеба) Віра. Проєкт «Крик мовчання». Твори: «Додому. До мами», «Допоможіть», «Катерина», «Наймичка».

Кадирова Жанна. Персональна виставка «Траєкторія польотів».

Косьяненко Катерина. Мистецький проєкт «Victory» (серія творів станкового живопису).

Пінчук Олег (скульптор). Скульптурна композиція «Тризуб».

Світличний Іван. Виставка «Maybe We Can Have Fun Together» («Можливо, ми зможемо повеселитися разом»).

Тітов Микита. Серія політичних плакатів «Шлях Свободи».

Федірко Анатолій. Мистецький проєкт «Відродження України» (серія вітражів для Головної Синагоги ім. родини Марбергів м. Чернівці).

Декоративно-прикладне мистецтво