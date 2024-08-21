Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського режисера Мстислава Чернова був названий найкращим документальним фільмом на міжнародній кінопремії Septimius Awards в Амстердамі (Нідерланди), повідомляє «Укрінформ».

Знімальну групу стрічки представляла українська журналістка та продюсерка фільму Василіса Степаненко. Вона спільно з Мстиславом Черновим та Євгеном Малолєткою працювала над фільмом, коли Маріуполь був уже в оточенні. Степаненко вийшла на сцену з Анастасією, яка перебувала у перинатальному центрі Маріуполя під час бомбардувань.

«Це величезна честь – бути на сцені сьогодні, і це величезна честь – бути на сцені з цією родиною. Анастасія була тоді вагітна своїм сином, коли росіяни бомбили пологовий будинок. Сьогодні йому майже три роки, як і війні. Повномасштабне вторгнення продовжується. Зараз Нідерланди стали для них тимчасовим домом… Я приїхала сюди з України, і вже завтра я повернуся, щоб продовжити робити репортажі, розповідати ці важливі історії. Завдяки вам та фільмам ми можемо розповісти ці важливі історії, і ці люди отримають свій голос. І люди об'єднаються та продовжать робити свою роботу. Я думаю, що це може зробити цей світ кращим», – сказала Степаненко зі сцени, отримуючи нагороду.

Нагадаємо, документальний фільм «20 днів у Маріуполі» розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією.

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тис. гривень тільки за перший вікенд прокату.

Стрічка також перемогла у номінації «найкращий документальний фільм» британської кінопремії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за видатні режисерські досягнення в документальному кіно.

11 березня 2024 року стрічка отримала «Оскар» як найкращий документальний фільм.