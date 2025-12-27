Денис Капустін загинув у віці 41 року

У ніч на суботу, 27 грудня, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув командир Російського добровольчого батальйону Денис Капустін із позивним «WhiteRex». Про це повідомили у пресслужбі РДК.

41-річний військовослужбовець загинув на Запорізькому напрямку. За попередніми даними, Денис Капустін загинув від влучання ворожого FPV-дрона.

«Усі подробиці будуть озвучені пізніше – поки що встановлюються деталі того, що сталося», – повідомили у пресслужбі РДК.

Денис Капустін загинув на Запорізькому напрямку

Денис Капустін, відомий також під прізвищем Нікітін та позивним «WhiteRex» – російський ультраправий активіст, який з 2017 року живе в Україні та приєднався до української армії. У 2022 році він заснував та очолив Російський добровольчий корпус.

Підтримав Євромайдан. Європейські ЗМІ називали його неонацистом, а в 2019 році йому заборонили вʼїзд до Шенгенської зони через «зусилля, спрямовані проти ліберально-демократичного ладу».

Reuters писало, що Денис Капустін називав себе «націоналістом, який бореться за Росію, що належить етнічним росіянам». Водночас російські телеграм-канали писали, що командир РДК – колишній футбольний фанат московського ЦСКА та соратник російського праворадикала Максима «Тесака» Марцинкевича.

За словами Капустіна, РДК створений за прикладом інших національних формувань, як-от «Грузинський легіон» чи білоруські підрозділи. Зазначається, що створенню Російського добровольчого корпусу перешкоджала недовіра до росіян, але рішенням президента України Володимира Зеленського РДК все ж створили.

Зазначимо, РДК та легіон «Свобода Росії» брали активну участь в рейдах на територію Росії у 2024 році, зокрема на Курщину. Улітку 2025 року російський доровольчий воював на Донеччині та не допустив просування ворога у напрямку кордонів Дніпропетровщини.