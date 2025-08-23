Бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців

Російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу ГУР разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у суботу, 23 серпня.

«У спільній операції підрозділи Російський добровольчий корпус та «Братство» зі складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині», – йдеться у повідомленні.

Зупинивши російський наступ військові не допустили просування ворога у напрямку кордонів Дніпропетровської області. Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців. Серед них окупанти, які мали зняти фейкові новини про нібито захоплення українських населених пунктів, зокрема, села Андріївка-Клевцове.

ГУР опублікувало кадри, на яких показали стрімкі піхотні штурми, роботу танкових екіпажів, влучні удари дронів та захоплення російських військовополонених.

Нагадаємо, 22 серпня українські військовослужбовці вперше збили російський безпілотник, який окупанти використовували для транспортування FPV-дронів.