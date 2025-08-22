Військові оприлюднили фото російського дрона-матки

Українські військовослужбовці вперше збили російський безпілотник, який окупанти використовували для транспортування FPV-дронів. Про це у п’ятницю, 22 серпня, повідомили у пресслужбі 118-ї окремої механізованої бригади.

Зенітники бригади знищили російських БпЛА «Орлан», який використовують для ведення спостереження. Росіяни обладнали розвідувальний дрон для перенесення FPV-дронів – безпілотник ніс під крилами два БпЛА.

Українські бійці оприлюднили світлину російського дрона-матки, на якій видно, що біля корпусу ворожого безпілотника під крилами розташовані два FPV-дрони.

«До цього пілоти взводу переслідувачів вже збивали десятки ворожих розвідників — “Орлан”, Zala та Supercam, — але “матку” вдалося знищити вперше», – повідомили у пресслужбі 118-ї бригади.

Де саме українські бійці ліквідували дрон-матку, у бригаді не уточнили. Ймовірно, для знищення безпілотника військові залучили дрон-перехоплювач.

Нагадаємо, у травні 2025 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав відео роботи дрона-матки українського виробництва на базі ШІ. За словами міністра, дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.