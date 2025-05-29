Дрон-матка з двома ударними FPV-дронами

Україна вперше застосувала новий дрон-матку на базі штучного інтелекту для ударів по ворожих цілях. Про це в четвер, 29 травня, повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та оприлюднив відео роботи БпЛА.

«Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу», – ідеться в повідомленні.

Як пояснив Федоров, дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.

«Вартість однієї місії – 10 тис. доларів. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше», – сказав віцеміністр.

За його словами, якщо відстань до ворожої цілі становить до 100 км – дрон повертається назад для повторного використання.

«І все це – без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль», – додав Михайло Федоров.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що українські військові отримають індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту «Антидроновий пістоль», щоб збивати ворожі безпілотники. Невдовзі пристрій надійде до бойових підрозділів.