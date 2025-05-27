«Антидроновий пістоль» найближчим часом надійде до бойових підрозділів

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії безпілотникам «Антидроновий пістоль». Про це повідомило у вівторок, 27 травня, Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

«Антидроновий пістоль» був розроблений українцями. Це індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту.

«Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони зауважують, що «Антидроновий пістоль» має компактні розміри, важить трохи більше як 1 кг та виготовлений у монолітному формфакторі. Пристрій для протидії безпілотникам уже пройшов необхідні випробування і найближчим часом надійде до бойових підрозділів.

Нагадаємо, 15 травня повідомляли, що українська компанія Fulltime Robotics розробила лазерну турель для збиття безпілотників та інших повітряних загроз. Турель SlimBeam здатна перехоплювати цілі на відстані 1 км.