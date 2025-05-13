Військові підрозділу BULAVA Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідували російського піхотинця за допомогою гранатомета, встановленого на дрон «Королева шершнів». Це перший задокументований випадок бойового застосування нової розробки української компанії «Дикі шершні», що спеціалізується на виробництві ударних дронів. Як зазначає військовий оглядач Ігаль Левін, розробники давно працюють над встановленням піхотної зброї на безпілотники, а зараз українці «досягли чергового практичного результату». Відео: «Дикі Шершні».