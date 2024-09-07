ЗСУ атакували позиції росіян літаючим автоматом Калашникова

Збройні сили України уразили позиції російських військових, застосувавши нову розробку – летючий автомат Калашникова. Про це повідомив аналітик німецького таблоїда Bild.

Зброю розробила група українських інженерів Wild Hornets. Автомат АК-47 встановили на платформу з чотирма гвинтами і підняли в повітря, як безпілотник. Оператор може керувати летючим автоматом із захищеної позиції на відстані кілька кілометрів. Автомат самостійно «натискає на курок», як тільки ціль потрапляє в поле зору.

«Наші військові продовжують розробляти Hornet Queen з автоматичним озброєнням. Цього разу відбулося перше бойове застосування – по позиції російських військових. Це випробування показало, в якому напрямку має рухатися цей проєкт», – повідомили інженери Wild Hornets.

Летючий автомат Калашникова

Аналітик Bild Юліан Репке зауважив, що найскладніше в цій розробці – стабілізувати автомат час стрільби, щоб він не відхилявся через віддачу. Наразі невідомо чи піде розробка у серійне виробництво.

Нагадаємо, 24 серпня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ вперше завдали удару по російських окупантах українською ракетою-дроном «Паляниця».