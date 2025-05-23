«Білий вовк» здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші цілі

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ ударний безпілотний авіаційний комплекс «Білий вовк». Про це у п’ятницю, 23 травня, повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Комплекс «Білий вовк» може доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші російські цілі.

У відомстві зазначають, що комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У його комплекті є:

БпЛА з цифровою комбінованою камерою,

станція керування та контролю,

комплект силових акумуляторів.

Нагадаємо, 15 травня повідомляли, що українська компанія Fulltime Robotics розробила лазерну турель для збиття безпілотників та інших повітряних загроз. Турель SlimBeam здатна перехоплювати цілі на відстані 1 км.