Український дрон FP-1 із дальністю до 1600 км

В Україні вперше представили далекобійний український безпілотник FP-1, який здатний долати відстань до 1600 км. Дрон презентували на оборонній виставці у Києві, присвяченій Дню піхоти у вівторок, 6 травня, повідомило Mezha Media.

Далекобійний дрон FP-1 розробили для ураження цілей на стратегічній глибині. Він здатний долати відстань до 1600, а його бойова частина важить приблизно 120 кг. Як уточнює «Мілітарний», вперше ці далекобійні безпілотники з’явились в Україні у 2024 році та вже тоді застосовувались для атак вглиб Росії, однак показали українську розробку тільки зараз. Виробництво FP-1 вже масштабували.

«Цей дрон уже виробляється в дуже великій кількості, є чималий інтерес партнерів. Цей виріб народився в Україні та був дуже швидко масштабований. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитись із нашими партнерами», – цитує Mezha Media заступницю міністра стратегічних галузей промисловості Анну Гвоздяр.

Як зауважує оглядач оборонної промисловості Богдан Мирошниченко, ймовірно, бойова частина FP-1 корелює з дистанцією, яку може подолати дрон.

Крім того, повідомляє «РБК-Україна», на оборонній виставці показали українсько-чеські дрони «Булава», що мають радіус ураження до 60 км. А також представили український дрон TerMIT, що має запас ходу до 20 км.

Нагадаємо, у квітні Сили безпілотних систем вперше продемонстрували український лазерний комплекс «Тризуб». Він здатний знищувати авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 км, а гелікоптери, літаки та розвідувальні БпЛА – на відстані до 5 км.