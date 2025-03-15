Запуск ракети «Нептун» українського виробництва

Володимир Зеленський повідомив про успішне випробовування української далекобійної ракети «Довгий Нептун». Про це президент України розповів у своєму Telegram-каналі у суботу, 15 березня.

Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо української ракетної програми.

«“Довгий Нептун” пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів», – написав Володимир Зеленський.

Вперше про успішне випробовування української ракети «Нептун» стало відомо 27 серпня 2018 року. Її розробило конструкторське бюро «Луч». У 2021 році Військово-морські сили Збройних сил України отримали на озброєння ці протикорабельні ракети. Вони здатні уражати цілі на відстані 280 км. ВМС застосовує «Нептун» для ураження важливих цілей. Раніше повідомлялось, що саме цю ракету використали для знищення російського крейсера «Москва» у 2022 році.

За даними «Мілітарного» для запуску «Довгий Нептун» можна використовувати таку саму пускову установку, що і для протикорабельної версії крилатої ракети Р-360 «Нептун».

До слова, 3 серпня 2024 року стало відомо, що Румунія планує спільно з Україною розробляти ракети «Нептун». При цьому плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на період по закінченні війни з Росією.