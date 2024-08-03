Ракета «Нептун» є дозвуковою крилатою ракетою розробки КБ «Луч»

Румунія планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема, зосередившись на протикорабельних ракетах Р-360 Нептун. Про це у суботу, 3 серпня, повідомив український сайт Telegraf з посиланням на Army Recognition

Як повідомляється, про роботу українців над модернізацією Р-360 та покращенням її технічних характеристик стало відомо ще у квітні 2023 року. Румунія намагається брати приклад з інших європейських держав та співпрацювати з Києвом у сфері виробництва озброєння. Крім того, плани румунсько-українського військово-промислового партнерства розраховані на період по закінченні війни з Росією.

Для Румунії інтерес у цій розробці полягає в спільному з Україною контролі прибережних вод Чорного моря. Зазначається, що наразі Україна працює над модернізацією цих ракет, аби ті могли вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Бухарест сподівається, що принаймні частина узбережжя Чорного моря залишиться під контролем України.

На відміну від французьких ракет SCALP-EG, які запускаються з повітря, ракети «Нептун» запускаються з землі і можуть вражати як наземні, так і морські цілі з дальністю до 400 км. Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті.

Ракети використовувалися з початку конфлікту, зокрема, для знищення російського крейсера Москва у 2022 році. У серпні 2023 року, за однією з версій, ракету вперше застосували для удару по наземній цілі для ураження комплексу С-400 на півострові Тарханкут в окупованому Криму. У березні 2024 року цією ракетою уразили десантний корабель «Костянтин Ольшанський», що базувався у Криму.

Ракета «Нептун»: що відомо?

Ракета «Нептун» є дозвуковою крилатою ракетою розробки КБ «Луч». У 2021 році надійшла на озброєння Військово-морських сил України. Важить 870 кг і завдовжки 5,05 метра. Зброя призначена для ураження кораблів водотоннажністю до 9 тис. тонн та має дальність дії понад 200 км і може вражати морські та наземні цілі у варіанті наземного базування.

Ракета оснащена турбовентиляторним двигуном Мотор Січ МС400 та вдосконаленими системами наведення та радіоелектронними системами. Потенційно ракети можуть скласти конкуренцію американським ПТРК ATACMS, яка є наразі єдиною зброєю зі схожою дальністю, яку використовує Україна у війні з Росією.