Робот Ratel Н може перевозити понад 400 кг та мати бойове застосування

Україна запустила серійне виробництво роботів для евакуації поранених військовослужбовців. Робот Ratel Н може перевозити понад 400 кг живого навантаження та може рухатися складним рельєфом, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у суботу, 27 липня.

Федоров розповів, що робот – розробка учасників оборонного кластера Brave1, яка призначена для ефективного транспортування поранених. Ratel Н успішно пройшов польові випробування та вже запущений у серійне виробництво.

«Робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей. Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі», повідомив Михайло Федоров.

За словами міністра, робота можна застосовувати для низки завдань – зокрема, на нього можна встановити пристрої РЕБ чи мобільний пункт спостереження, а також бойовий модуль або установку для розмінування. Ratel Н має супутниковий зв’язок, який дозволяє керувати ним з великих дистанцій.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україні запустили серійне виробництво далекобійних ударних дронів, які уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані понад 1000 км. Крім того, країна вже успішно розгорнула масове виробництво FPV-дронів.