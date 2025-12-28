У суді дівчина уклала з прокурором угоду про визнання винуватості

Хмельницький міськрайонний суд визнав ученицю 11 класу місцевого ліцею №15 винною у поширенні інформації про розташування ЗСУ та переміщення бойових припасів в Україну на користь РФ і призначив їй 2 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 23 грудня, у червні 2025 року школярка почала спілкуватися у телеграмі з лейтенантом Центру інформаційних операцій Генштабу Збройних Сил РФ, погодившись за гроші передавати йому інформацію про розміщення військових об’єктів у Хмельницькому. Вона завантажила на телефон програму Timemark, яка дозволяє додавати до фотографій та відеозаписів дату, часову мітку та дані GPS-розташування в режимі реального часу.

Упродовж наступних кількох тижнів за вказівками російського військового обвинувачена зняла на відео територію Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, військову частину Сил спеціальних операцій ЗСУ та залізничну колію, по якій періодично слідують поїзди з військовими вантажами, отримавши за роботу загалом близько 3 тис. грн. Під час останнього завдання школярку затримали працівники СБУ.

У суді дівчина уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Сергій Марцинкевич визнав її винною у поширенні інформації про розташування ЗСУ та переміщення бойових припасів в Україну на користь країни-агресора, призначив їй 5 років позбавлення волі, замінивши реальний термін покарання на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.