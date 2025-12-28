Пасажирській автобус з’їхав з засніженої траси та перекинувся

У неділю, 28 грудня, у селі Раків Брошнів-Осадської ОТГ перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого одна людина загинула та ще 13 постраждали. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Відомо, що дорожно-транспортна пригода трапилася 28 грудня близько 13:00 в селі Раків Брошнів-Осадської ОТГ. Пасажирській автобус з’їхав з засніженої траси та перекинувся. Внаслідок аварії загинув 61-річний чоловік. Крім цього, станом на 14:30 було відомо про вісьмох потерпілих, які отримали ушкодження різного ступеня тяжкості, їх доставили до лікарні. За даними ДСНС, серед постраждалих є дитина.

На момент аварії у салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії. Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів.

«На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди», – додають правоохоронці.

На оприлюдненому ДСНС фото на борту автобуса видно скорочення UA та CZ, що є позначками України та Чехії. Однак маршруту автобуса у ДСНС не повідомляють.

Автобус з'їхав з траси і перевернувся на правий бік. Фото ДСНС

Доповнено о 17:37. Кількість постраждалих збільшилася до 13 людей, з них дві дитини.

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, на території Івано-Франківської області очікують мокрий сніг та хуртовини. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах.

Поліцейські надають допомогу водіям транспортних засобів, у яких через погіршення погодних умов виникли труднощі на засніжених дорогах. Зокрема, о 14:35 до поліції надійшло повідомлення про ДТП, що сталася в селі Підгачики Коломийського району. Водій рейсового автобуса сполученням Чернівці – Прага не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя дороги. В автобусі перебувало близько 15 пасажирів та ніхто не постраждав.