Вдень очікують від 3°С морозу до 2°С тепла

У неділю, 28 грудня, на території Івано-Франківської області очікують мокрий сніг та хуртовини. Водіїв попередили про небезпеку на дорогах.

Як повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, до кінця дня в регіоні може випасти до 19 мм снігу.

«Протягом доби в області пориви вітру 25-30 м/с і сильні хуртовини. На дорогах утримається ожеледиця. Температура повітря у Франківську вночі 1-3°С морозу, вдень 0-2°С тепла. По області: вночі 0-5°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла», – зазначили синоптики.

У високогір'ї Карпат очікують вдень від 3°С морозу до 2°С тепла. Видимість на автошляхах 4-6 км. У поліції Івано-Франківської області повідомили, що сніг та слизькі дорогі значно ускладнили рух транспорту на території регіону.

Через сильний вітер та снігопад станом на 9:50, 28 грудня на Пркиарпатті без світла залишилися 15 населених пунктів, ще 26 — частково знеструмлені. За інформацією «Прикарпаттяобленерго», найбільше знеструмлень у Калуській, Богородчанській, Лисецькій та Надвірнянській громадах. Пошкодження абонентських ліній також зафіксовані на Тлумаччині, Косівщині, Снятинщині, Коломийщині, Городенківщині, Рожнятівщині.