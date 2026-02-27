Мобілізованому загрожує до 12 років тюрми

На Житомирщині співробітники ДБР затримали мобілізованого, який намагався підкупити командира, щоб втекти з частини. Про це у пʼятницю, 27 лютого, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Як розповіли слідчі, затриманий чоловік у лютому 2026 року після мобілізації розпочав базовий військовий вишкіл в одному з навчальних центрів. Однак мобілізований не хотів проходити службу й запропонував командиру роти 20 тис. доларів хабаря, щоб той допоміг йому втекти з місця служби. Командир роти сповістив керівництво про спробу підкупу, своєю чергою командир частини звернувся до ДБР.

«Діючи під контролем правоохоронців, він (командир, – ред.) організував зустріч із військовослужбовцем та його знайомим. Останній мав передати 10 тис. доларів готівкою, а решту – перерахувати згодом на банківську картку. 24 лютого 2026 року обох чоловіків затримали під час передачі грошей», – йдеться у повідомленні ДБР.

Затриманим оголосили підозри у підготовці до дезертирства, що вчинене в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 408 КК України) та в наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо про затримання 47-річного дезертира, який на замовлення росіян вчинив підрив біля об'єкта СБУ.