Військовому та його спільнику загрожує до 12 років тюрми

Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які 11 лютого на замовлення росіян підірвали фургон біля об'єкта спецслужби. Один з виконавців – військовий, який самовільно залишив місце служби. Про це у понеділок, 16 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, організацією підриву займався 47-річний військовий, який втік з місця служби на Сумщині й деякий час переховувався на заході України. Щоб організувати вибух у Києві, дезертир залучив 29-річного киянина. Військовий представився йому співробітником української спецслужби та наказав виготовити вибухівку, що активується дистанційно. Вибухівку заклали у вживаний фургон, який перед цим замаскували під реанімобіль Сил оборони, обладнавши його кисневими та газовими балонами та камерою для віддалено доступу.

«Насправді газобалонне обладнання мало спрацювати для підсилення вражаючої дії вибуху, а за допомогою відеопристрою рашисти стежили за паркуванням фургона на місці запланованого теракту. Після виготовлення СВП фігуранти заклали його всередині фургона і швидко залишили локацію. Далі росіяни дистанційно підірвали авто», – йдеться у повідомленні СБУ.

Служба безпеки України викрила обох виконавців завдання росіян. Під час обшуків у них вилучили деталі для саморобної вибухівки, камери відеоспостереження та сім-карти, що мали використовуватись для наступних підривів. Чоловікам оголосили підозри у вчиненні теракту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна, наразі вони перебувають під вартою.

Нагадаємо, 13 лютого СБУ та Нацполіція повідомили про затримання двох жінок за планування терактів у Києві та Житомирі. Одна з виконавиць – 24-річна військова ЗСУ.