Два службових автомобілі банку затримали в Угорщині 5 березня

Влада Угорщина погодилася повернути «Ощадбанку» два інкасаторські автомобілі, які раніше були арештовані на території країни. Водночас гроші та золото, що перевозилися в цих машинах, залишаться вилученими. Про це повідомила у четвер, 12 березня, «Європейська правда» з посиланням на два джерела.

За їхніми словами, слідчі Національної служби податків і митниці Угорщини поінформували адвокатів української сторони про намір передати інкасаторські автомобілі. При цьому інформації про їхній технічний стан наразі немає. Зокрема, невідомо, чи зазнали вони пошкоджень під час відкриття захищеного відсіку, у якому перевозилися гроші.

Натомість золотовалютні цінності, вилучені угорською владою з інкасаторських машин, залишаться в країні.

«Це відповідає вимогам закону, який влада Угорщини терміново ухвалила цього тижня, щоби створити правовий ґрунт для конфіскації коштів, які опинилися у спецслужбах Угорщини після пограбування двох інкасаторських автомобілів Ощадбанку. Також це передбачає спеціально ухвалене рішення уряду Орбана. Про вилучення автомобілів у документах, ухвалених угорською владою, не йшлося», – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, 5 березня у Будапешті незаконно затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі державного банку України «Ощадбанк». Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота у межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія». Ввечері 6 березня МЗС повідомило, що сімох інкасаторів вдалося повернути до України, однак гроші, золото та автомобілі залишились у Будапешті. Угорський уряд заявив, що підозрює Україну у відмиванні грошей й планує арештувати вилучений цінний вантаж.

9 березня Будапешт схвалив постанову про вилучення валюти і золота на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці. Воно триватиме до 60 діб.