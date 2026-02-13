Військовій та її подружці загрожує 12 років тюрми

Служба безпеки України затримала 24-річну військова ЗСУ та її 25-річну подругу за підготовку терактів на замовлення росіян. Про це у пʼятницю, 13 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ та Нацполіції.

Затримані – 24-річна жінка, яка уклала контракт зі Збройними силами України та проходила підготовку в одному з навчальних центрів, та її 25-річна подруга. Слідчі встановили, що жінки входили до агентурної мережі російської ФСБ. Росіяни завербували жінок через телеграм-канал з пошуку легкого підробітку.

За гроші росіян військова та її подруга винайняли квартиру у Житомирі, де за інструкцією російської спецслужби виготовляли вибухівки.

«Компоненти до вибухівок фігурантки закуповували у місцевих магазинах та на ринку, які відвідували поодинці, регулярно змінюючи одяг для конспірації. Після спорядження СВП агентки очікували від ФСБ геолокації місць запланованих терактів, де вони мали закласти бомби», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідчих, за вчинення теракту у Житомирі росіяни обіцяли агенткам заплатити 50 тис. грн. Після цього жінки мали за такою ж схемою влаштувати теракт у Києві.

Правоохоронці викрили та затримали російських агенток під час виготовлення вибухівки у Житомирі. У них вилучили компоненти до вибухівки, а також телефони із доказами роботи на російську спецслужбу. Жінкам оголосили підозри у підготовці до вчинення терактів (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення.