Затриманому оголосили підозру за кількома статтями ККУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російського ГРУ – 55-річного колишнього правоохоронця з Одеської області, який облаштовував схрони з вибухівкою для підготовки терактів. Про це повідомив пресцентр СБУ у вівторок, 20 січня.

За інформацією відомства, російська сторона планувала використати виготовлені фігурантом саморобні вибухові пристрої для підриву автомобілів Сил оборони в Києві, Чернігові, Умані та Одесі.

Слідство встановило, що 55-річний чоловік потрапив у поле зору спецслужб РФ через антиукраїнські коментарі в соціальних мережах.

«Після вербування агент отримав від ГРУ РФ координати схронів, з яких дістав заготовки для трьох саморобних вибухових пристроїв на основі пластиду та електродетонаторів, а також дві протипіхотні міни», – ідеться в повідомленні.

Агент оснащував вибухові засоби пристроями дистанційного підриву й переносив їх у нові схованки, які визначав російський куратор. Переважно ці пункти розташовувалися на околицях міст, трохи далі від житлової забудови.

Згодом інші учасники агентурної мережі мали забрати вибухівку зі схронів і закласти її під автомобілі українських військових. Однак контррозвідка СБУ завчасно викрила зловмисників, а всі вибухові пристрої вилучили та знешкодили.

Наразі слідчі оголосили затриманому колишньому правоохоронцю про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.