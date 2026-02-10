У вбивстві жінки підозрюють українця

У столиці Німеччини Берліні в парку виявили мертвою 40-річну громадянку України. Місцева поліція розслідує вбивство. Про це повідомив німецький новинний сайт Tagesschau. Зазначимо, що правоохоронці не уточнили національність жертви та підозрюваного, але посольство України в Німеччині повідомило, що загибла та затриманий – українці.

В ніч на понеділок, 9 лютого, близько 03:30 за місцевим часом (04:30 за Києвом) до поліції Німеччини надійшло повідомлення про загиблу жінку. Закривавлене тіло 40-річної українки виявили на лавці на дитячому майданчику в берлінському районі Ліхтенберг.

Німецькі правоохоронці повідомили, що жінка померла внаслідок травм верхньої частини тіла. У її вбивстві підозрюють 46-річного чоловіка, який також з України. Його затримали на місці події. За словами правоохоронців, загибла та затриманий знали один одного, однак що стало причиною злочину наразі невідомо.

«Поліція знайшла термокухоль та запальничку, розкидані на снігу навколо невеликої зеленої зони. Слідчі зібрали докази на ймовірному місці злочину та розслідують вбивство», – пише Welt.

Нагадаємо, 26 листопада 2025 року в австрійському Відні виявили 21-річного загиблого українця на задньому сидінні згорілого автомобіля. Вже 2 грудня на території України затримали підозрюваних у вбивстві, ними виявились також українці – чоловіки 19 та 45 років. Вони в’їхали до України на наступний день після вбивства. За даними правоохоронців, мотивом злочину було пограбування.