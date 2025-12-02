Місце, де виявили загиблого 21-річного українця

Українські правоохоронці затримали двох чоловіків віком 19 та 45 років, яких підозрюють у вбивстві 21-річного українця у столиці Австрії Відні. Тіло загиблого кілька днів тому виявили у згорілому авто. Обидва підозрюваних також є громадянами України. Про це у вівторок, 2 грудня, повідомив австрійський мовник ORF.

За даними віденських слідчих, між 21-річним українцем та 19-річним підозрюваним виникла сварка, яка переросла у бійку. Медична експертиза виявила у загиблого травми голови від ударів тупим предметом, також у жертви були вибиті зуби, а тіло на 80% уражено опіками. Ймовірно, чоловік загинув від травм голови, або прожив після них «дуже короткий час і помер від теплового удару».

Камера на АЗС у Відні зафіксувала одного з підозрюваних під час купівлі бензину. Також встановлено, що загиблий та молодший підозрюваний навчались в одному університеті. Австрійська поліція оголосила 19-річного та 45-річного підозрюваних у міжнародний розшук, що стало підставою для їхнього затримання в Україні. Повідомляється, що підозрювані в’їхали до України на наступний день після вбивства.

Крім того, у затриманих виявили «значну суму грошей у доларах», які, ймовірно, були зняті з криптогаманця загиблого. Отже, мотивом злочину, за версією правоохоронців, було пограбування.

Відомо, що підозрюваних не будуть екстрадувати до Австрії, натомість Україна вже звернулась до віденських правоохоронців з проханням про передачу кримінальної справи.

Нагадаємо, у Відні 26 листопада виявили 21-річного загиблого українця на задньому сидінні згорілого автомобіля. За даними «Суспільного», загиблий – син заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна.