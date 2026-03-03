Підозрюваний у вбивстві Портнова Олександр Азізов (ліворуч) та його брат Велі Азізов (праворуч)

Проєкт «Схеми» встановив ймовірне місце робити підозрюваного у вбивстві ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова. За даними журналістів, Олександр Азізов на момент вчинення злочину отримував зарплатню, як працівник московської клінінгової компанії.

Журналісти «Схем» зʼясували, що протягом 2023-2025 років підозрюваний у вбивстві Портнова Олександр Азізов отримував зарплату в кількох російських компаніях з «обслуговування приміщень». Одна з них – клінінгова компанія «Шанс», де Азізов працював «прибиральником виробничих та службових приміщень» до кінця 2024 року. Водночас зарплату від цієї фірми Азізов отримував до липня 2025 року. Зокрема, 23 травня (через два дні після вбивства Андрія Портного) на картку Олександра Азізова надійшло від «Шансу» 45 тис. рублів заробітної плати (на той час приблизно 22 тис. грн). Власник «Шансу» – московський бізнесмен Дмітрій Пронін. Під час розмови з журналістами Пронін не підтвердив, але й не спростував, що Азізов працював у його компанії. Також він заявив, що не знає, де перебував Азізов на момент вбивства Портнова.

Крім того, до січня 2025 року Азізов отримував зарплату у московській фірмі «Альфа Клінінг», власником якої є Денис Вельміскін. Відповідно до резюме Вельміскіна, що датоване травнем 2015 року, він працював в приватній охоронній фірмі «Бодигард» й був залучений до охорони офісу партії «Яблоко» у Москві. Журналісти звʼязалися з Вельміскіним телефоном, але той після запитання про Азізова поскаржився на поганий звʼязок, а надалі ігнорував всі повідомлення.

Також записи у трудовій книжці Азізова, доступ до яких отримали журналісти, свідчать, що з липня 2023 до грудня 2024 року Азізов працював в московській клінінговій компанії «Візит». З керівництвом «Візиту» журналістам звʼязатись не вдалось.

Крім того, «Схеми» зʼясували, що у 2023-2024 роках Олександр Азізов та його брат Велі Азізов отримали російські паспорти, однак наразі дійсний паспорт РФ лише в Олександра.

Нагадаємо, 21 травня 2025 року у муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, що входить до автономної спільноти Мадрид, застрелили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. 25 лютого поліція Іспанії повідомила, що разом з німецькими правоохоронцями затримали кілера, який розстріляв Андрія Портнова. 27 лютого 2026 року «Українська правда» повідомила, що затриманий – Олександр Азізов з міста Шахтарськ Донецької області. Також журналісти «УП» повідомили, що правоохоронці вважають, що спільником злочину був брат затриманого – Велі Азізов.