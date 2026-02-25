У Німеччині арешутвали ймовірного кілера, який застрелив Андрія Портнова

У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це у середу, 25 лютого, повідомили поліція Іспанії, щоденна іспанська газета El Pais та іспанський телеканал Antena 3.

Підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова кілера затримали у німецькому місті Гайнсберг, що розташоване на кордоні з Нідерландами. Наразі правоохоронці головного управління поліції Мадрида разом зі співробітниками Федерального управління кримінальної поліції Німеччини здійснюють обшуки у затриманого.

«Розслідування наразі вказує, що заарештований – це той, хто стріляв біля входу до школи. Було видано європейський ордер на арешт та європейський ордер на розслідування для проведення обшуку в місці проживання затриманого», – йдеться у повідомленні іспанської поліції.

Журналісти зауважують, що Андрій Портнов не мав постійної охорони. Ймовірно, нападники, вирішили вбити Портнова, коли той підвіз дітей до школи, бо тоді він був «найбільш вразливим», а людне місце давало злочинцям можливість втекти. Зазначається, що після вбивства Андрія Портнова кілер та двоє його спільників втекли з місця злочину на автомобілі та зникли у парку Каса-де-Кампо. Крім того, вже встановлено, що кілер здійснив девʼять пострілів в Андрія Портнова, хоча раніше повідомлялось про пʼять.

«П'ять секунд на перші вісім пострілів і ще один, щоб добити його, коли він лежав на тротуарі», – цитує El Pais Національну поліцію.

За даними іспанського телеканалу Antena 3, затриманий підозрюваний – громадянин України.

Нагадаємо, Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня 2025 року біля американської школи у муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, що входить до автономної спільноти Мадрид, коли він підвозив своїх дітей. Ексраднику Віктора Януковича було 51 рік.

З 2011 до 2014 року Портнов обіймав посаду першого заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича. Під час Революції гідності Андрій Портнов був дотичний до прийняття «законів 16 січня», які ухвалювалися з грубими порушеннями регламенту, але були підписані Віктором Януковичем. Портнов також фігурував у низці кримінальних справ, але більшість з них виграв у суді. У 2018 році СБУ розслідувала можливу причетність Портнова до анексії Криму та відкрила щодо нього справу за статтею «Державна зрада», однак 15 серпня 2019 року її закрили. Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через Закарпаття.

Детальніше про колишнього радника Віктора Януковича ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Диктаторські закони, суди, санкції Андрія Портнова».