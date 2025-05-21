У середу, 21 травня, у Мадриді застрелили проросійського політика, адвоката та колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. ZAXID.NET розповідає біографію скандального нардепа та про скандали, якими він запам’ятався.

Андрій Портнов: біографія

Андрій Портнов народився 27 жовтня 1973 року у Луганську. У 1991-1992 роках проходив строкову військову службу у збройних силах СРСР та України. 1999 року здобув юридичну освіту в Східноукраїнському держаному університеті, 2002 року став кандидатом економічних наук, а 2009 – доктором юридичних наук. 2004 року отримав звання заслуженого юриста України.

Протягом 1993-1994 років Портнов працював юрисконсультантом луганського ТОВ «Юрліт Лтд», а до 1996 року – юристом АП «Луганська нафтобаза». 1996 року, ще під час навчання, очолив луганську юридичну фірму «Укрінформправо».

У 1997 році Портнов переїхав до Києва та працював на низці посад у тогочасній ДКЦПФР (нині – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку). У 2001 році покинув комісію та створив юридичну фірму «Портнов і партнери», яка спеціалізувалася на послугах у сфері інвестицій, приватизації та ринку цінних паперів. Згодом фірма, яку перейменують на «Корпоративні технології», стане фігуранткою журналістських матеріалів про рейдерські захоплення майна протягом 2002-2010 років.

Вже у 2003 році Портнов повернувся до ДКЦПФР та працював там першим заступником виконавчого секретаря і членом комісії. Втім, надовго там не затримався та повернувся до адвокатської роботи – зокрема, 2005 року він представляв у суді інтереси тогочасного держсекретаря Олександра Зінченка, який звинуватив тогочасного голову РНБО Петра Порошенка та його оточення у корупції. Зазначимо, тоді суд виграв саме Порошенко.

У 2009 році Портнов став членом Вищої ради юстиції України за квотою від юридичних вишів.

Політична кар’єра Андрія Портнова

Напередодні парламентських виборів 2006 року Андрій Портнов увійшов до списку Блоку Юлії Тимошенко та був обраний народним депутатом Верховної Ради V скликання. У 2007 році під час дострокових парламентських виборів знову пройшов до Верховної Ради та став членом парламентського комітету з питань правосуддя.

Вже 2008 року він став заступником голови Блоку Тимошенко та за її дорученням працював над спільними законопроєктами із «Партією регіонів» Віктора Януковича. Крім того, Портнов займався супроводом газових контрактів у Москві.

Після того, як Тимошенко програла президентські вибори 2010 року, Андрій Портнов пристав на пропозицію Віктора Януковича стати заступником глави Адміністрації президента Сергія Льовочкіна – керівника Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. Втім, вже 2011 року в результаті скорочення штату Портнов обійняв посаду керівника головного управління з питань судоустрою адміністрації Януковича.

2013 року Янукович своїм указом призначив Портнова своїм радником, після чого той отримав можливість впливати на всі питання, що стосуються правоохоронних органів та органів юстиції. Вже в січні 2014 року Портнова призначають першим заступником глави адміністрації президента.

Портнов і Революція Гідності

Андрія Портнова вважають одним з ініціаторів так званих «диктаторських законів» Януковича від 16 січня 2014 року, які суттєво обмежували права українців та стали передумовою для початку активніших сутичок під час Революції Гідності. Закони, направлені проти учасників Євромайдану, ухвалювалися з грубими порушеннями регламенту, але були підписані Януковичем.

Вже після втечі Віктора Януковича у лютому 2014 з України Портнов також виїхав за кордон заявивши, що на нього нібито скоїли замах. Після цього він кілька років жив у Підмосков’ї зі своєю дружиною Анастасією Валяєвою, яка 2014 року взяла російське громадянство (за даними нардепа Миколи Княжицького, Портнов також його отримав). За даними журналістів, співвласником компаній родичів Валяєвої також був соратник міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова – Анатолій Торкунов.

У лютому 2014 року Генпрокуратура України скерували вимогу до МВС та СБУ затримати людей, які причетні до масових вбивств активістів у Києві 18-22 лютого 2014 року. Серед них – Віктор Янукович та Андрій Портнов. Але вже в серпні того ж року суд задовольнив позов Портнова про захист честі та гідності та визнав «недостовірною» інформацію про його причетність до вбивств за браком доказів.

У березні 2014 року Євросоюз та Канада запровадили санкції проти Портнова та наближених до Януковича осіб. Втім, вже наступного року Портнова забрали із санкційного списку. Крім того, ексрадник Януковича подав позов до Європейського суду проти Ради ЄС, де домігся визнання санкцій проти нього незаконними.

Згодом Портнов переїхав до австрійського Відня, де відновив адвокатську діяльність. Крім того, там він отримав від Мураєва 100% акцій забороненого в Україні проросійського телеканалу NewsOne та керував ним до 2018 року.

Повернення в Україну

У 2019 році, напередодні другого туру президентських виборів, на яких змагалися Порошенко та Зеленський, Портнов повернувся до України. Через кілька днів після повернення він подав чергову заяву до ДБР проти Порошенка за звинуваченням у причетності до «державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення влади та службових повноважень». Загалом п ісля повернення він ініціював відкриття цілої низки справ стосовно Петра Порошенка, Андрія Парубія, Генпрокуратури, Мін'юсту, МЗС і Кабміну загалом.

У червні того ж року Портнов поновився професором на юридичному факультеті Київського національно університету ім. Тараса Шевченка, через що студенти вийшли на протести. Вже під час студентського мітингу тогочасний ректор КНУ Леонід Губерський скасував наказ про призначення Портнова.

У липні 2019 року Генеральна прокуратура України звернулася до Канади з проханням зняти санкції з Портнова – прохання аргументували тим, що проти нього вже не ведуться кримінальні провадження. Втім, країна продовжила санкційні обмеження для Портнова. Натомість у серпні Печерський районний суд Києва задовольнив його позов про захист честі та гідності й вирішив стягнути з державного бюджету майже 7 млн грн на його користь.

У травні 2020 року комітет з питань етики Національного агентства із питань забезпечення якості освіти виявив випадки плагіату в докторській дисертації Андрія Портнова.

У 2021 році до санкцій проти Портнова долучилися США – за звинувачення у причетності до масштабної корупції та підриві судової та правоохоронної інституцій в Україні. Йому заборонили в’їзд до США та заблокували всі активи у цій країні.

Судові справи проти Портнова і за його заявами

Андрій Портнов був фігурантом низки гучних судових справ, частину з яких йому вдалося виграти або ж він уник відповідальності. Окрім вищезгаданих проваджень, за фактом його можливої причетності до захоплення росіянами Криму та вбивств активістів, Портнова звинувачували у:

погрозах народним депутатам, прокурорам та журналістам;

привласненні коштів КНУ та КНЕУ в особливо великих розмірах (справа закрита);

використанні роботи у вишах для роботи у Вищій раді юстиції та впливу на судову систему (справа закрита);

незаконне збагачення на суму 26 млн грн (справа закрита);

державній зраді (справа закрита).

Крім того, Портнов неодноразово судився з розслідувачами – у квітні 2023 року він виграв справу проти журналістів «Схем», які опублікували матеріал про його причетність до підпалу автівки водія «Схем» у 2020 році. Раніше, у 2019 року поліція відкрила кримінальне провадження за заявою Портнова проти журналістів «Схем» про те, що вони нібито перешкоджають його «журналістській діяльності», а суд зобов’язав їх виплатити на користь Портнова 52 тис. грн.

У грудні 2024 року Київський апеляційний суд зобов’язав редакцію Hromadske видалити розслідування «Як віджимали Крим: ексклюзивні записи» про Портнова. Нагадаємо, у 2023 році журналісти отримали аудіозаписи у яких йдеться, що Андрій Портнов, імовірно, був куратором окупації Криму у 2014 році.

Повномасштабне вторгнення та вбивство Портнова

У липні 2022 року журналісти програми «Схеми» повідомили, що Андрій Портнов утік за кордон через пункт пропуску «Чоп (Тиса)» на Закарпатті. Прикордонники відмовилися надавати детальну інформацію про його виїзд, посилаючись на нерозголошення персональних даних. Пізніше стало відомо, що Львівська ОВА дозволила сину Портнова Ігорю виїхати за кордон як волонтеру.

У грудні 2024 року на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція з вимогою запровадити санкції РНБО проти Портнова. У січні 2025 року петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів. У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не бачить підстав для застосування санкцій. За його словами, петиція не містить даних, які могли б розглядатися як підстава для санкцій згідно із законом.

У 2024 році журналісти «Схем» з’ясували, що Портнов перебуває в іспанському Мадриді, звідки розв'язував майнові питання – зокрема, переписував нерухомість в Україні на своїх дітей.

21 травня 2025 року 51-річного Андрія Портнова застрелили біля американської школи в елітному районі Мадрида. У Портнова вистрілили 5 разів, але постріл у голову став смертельним. Причиною вбивства попередньо вважають боргову проблему. Іспанська поліція розглядає версію замовного вбивства, пов’язаного з організованою злочинністю.